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Эммануил Виторган привел дочерей на день рождения своего внука Платона

Эммануил Виторган привел дочерей на день рождения своего внука Платона
81-летний актер Эммануил Виторган пришел на день рождения внука с женой и дочерьми. Этель и Клара повеселились вместе с Платоном на пиратской вечеринке. У народного артиста России Эмманула Виторгана четверо детей. Дочь Ксения у Виторгана родилась, когда ему было 27 лет. Сын Максим появился на свет во втором браке артиста — тогда ему было 33 года. Дочь Этель и Клара родились в браке Эммануила Гедеоновича с супругой Ириной. Их старшей девочке Этель в феврале исполнится 4 года, а Кларе в августе 2022 года будет три года. Кроме того, у Виторгана пятеро внуков и двое правнуков. Не удивительно, что поводов для встреч у этой большой семьи предостаточно.
Ирина Виторган с дочерьми Например, день рождения Платона — сына Максима Виторгана и его экс-супруги Ксении Собчак. Звездные родители организовали для любимого сына грандиозную «пирацкую» вечеринку, куда, конечно же, были приглашены его тети, а также дедушка и его жена.
Платон Виторган-Собчак и Этель Виторган Для выхода в свет девочки надели одинаковые черные платья в белый горох. Девчонки наслаждались вкусным обедом, пирацкими конкурсами, а также фотосессией с виновником торжества.
Платон Виторган-Собчак и Этель Виторган «С днем рождения, Платончик! С 5-летием тебя!!!»,— подписала эти снимки Ирина Виторган. Поклонники присоединились к поздравлениям мальчика и особенно умилились кадром, где Платон будто бы защищает Этель с помощью меча.
Платон Виторган-Собчак и Этель Виторган Напомним, Ксения Собчак делилась в своем Instagram красочными кадрами 5-летия сына. На празднике были живые попугаи, огромный торт и даже бумажная дискотека.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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