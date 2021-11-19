Кирилл Пахмутов из Красноярского края стал абсолютным победителем конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям – 2021»

В Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма в Казани (Республика Татарстан) объявлен абсолютный победитель конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2021». Им стал Кирилл Андреевич Пахмутов, педагог дополнительного образования Центра творческого развития и гуманитарного образования города Красноярска (Красноярский край). Ранее он одержал победу в номинации «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности».

Награждение абсолютного победителя и победителей в каждой номинации состоялось на торжественной церемонии закрытия конкурса в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.

Церемонию открыло видеообращение заместителя Министра просвещения Российской Федерации Анастасии Зыряновой. Она отметила, что ежегодно в более чем 70 субъектах страныпроходят региональные конкурсы профмастерства «Сердце отдаю детям», в которых принимают участие более 20 тысяч педагогов.

«Хочу выразить глубочайшее уважение нашим педагогам за ежедневный кропотливый труд, активную жизненную позицию и неоценимый вклад в обучение и воспитание наших детей. В рамках финала конкурса участники смогли обсудить современные технологии и методики образования и воспитания, поделиться наработанным опытом. Конкурс «Сердце отдаю детям» способствует распространению лучших педагогических практик, выявлению талантливых педагогов, поддержке интересных педагогических новаций в сфере дополнительного образования», – сказала она.

Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталия Наумова поздравила всех участников конкурса.

«Вы лучшие из лучших, лидеры, наставники, обладатели великолепных педагогических компетенций. Вы приобрели здесь друзей, новые знания, качества. Желаю всем творческих успехов, чтобы к нам каждый год приходило всё больше детей и мы могли раскрыть их таланты, зажечь новые звёзды на небосклоне науки, искусства, спорта и творчества нашей прекрасной страны», – сказала Наталия Наумова.

Абсолютный победитель был определён по итогам двух испытаний второго очного тура, который объединил девять лауреатов конкурса – победителей в каждой из девяти номинаций.

В ходе испытания «Педагогическое многоборье» конкурсанты решили задачи на применение образовательных и педагогических технологий и определили стратегию поведения в типовых учебных ситуациях. Во время испытания «Педагогическая риторика» лауреаты в режиме реального времени стали участниками профессиональной дискуссии с Наталией Наумовой, директором Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России, поделились своим взглядом на актуальные вопросы, связанные со сферой дополнительного образования.

В рамках подведения итогов конкурса прошло онлайн-голосование «Признание профессионального сообщества». Победителем также стал Кирилл Пахмутов.

В жюри конкурса вошли руководители образовательных организаций, учёные, представители Министерства просвещения и победители конкурса прошлых лет.

Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» прошёл уже в 17 раз и является главным педагогическим конкурсом системы дополнительного образования детей. Конкурс даёт участникам возможность представить свой профессиональный опыт на всероссийском уровне, приобрести новые знания и умения, способствует отбору и продвижению новых педагогических практик, а также повышению престижа профессии, статуса педагога.

Организаторы конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. Оператор конкурса – Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий.