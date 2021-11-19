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Князь Альбер II с детьми появился на праздновании Национального дня Монако без княгини Шарлен. Она снова попала в клинику

Князь Альбер II с детьми появился на праздновании Национального дня Монако без княгини Шарлен. Она снова попала в клинику

Сегодня, 19 ноября, отмечается Национальный день Монако. По этому случаю в княжестве прошли торжественные мероприятия с участием членов монаршей семьи. В центре внимания, конечно, были князь Альбер II и их с княгиней Шарлен дети — близнецы Габриэлла и Жак. Сама Шарлен участия в параде не принимала.

Некоторое время назад она наконец-то смогла вернуться к семье из ЮАР, где пробыла почти полгода — вылететь раньше ей не позволяли осложнения после перенесенного заболевания, вызванного лор-инфекцией. Однако вернуться к своим обязанностям она пока так и не смогла. На днях князь заявил, что состояние его супруги ухудшилось, и она снова вынуждена проходить лечение. В ближайшее время участвовать в официальных мероприятиях она не будет.


Князь Альбер II с детьми Жаком и Габриэллой
Принцесса Каролина и принц Жак
Принцесса Стефания и принцесса Габриэлла

После возвращения ее состояние было хорошим, но затем стало очевидно, что оно снова ухудшилось. Несколько дней она плохо спала и мало ела. Она сильно похудела,

— прокомментировал состояние Шарлен ее муж, отметив, что сейчас княгиня находится в клинике.

Дети решили поддержать свою маму и нарисовали трогательные плакаты с надписью "Мы скучаем по тебе, мама" на английском языке. Их Габриэлла и Жак держали в руках, когда вместе с отцом наблюдали за торжественным парадом с балкона.




На мероприятии также были другие члены семьи, в том числе принцесса Каролина, принцесса Стефания, Шарлотта Казираги, Пьер Казираги с супругой Беатрис Борромео. Был среди гостей и Гарет Уиттсток, младший брат княгини Монако Шарлен.


Шарлотта Казираги с сыном Рафаэлем



Беатрис Борромео Казираги и Пьер Казираги, Александра Ганноверская
Принцесса Каролина и Беатрис Борромео Казираги
Гарет Уиттсток
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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