Князь Альбер II с детьми появился на праздновании Национального дня Монако без княгини Шарлен. Она снова попала в клинику

Вадим Карасев

Сегодня, 19 ноября, отмечается Национальный день Монако. По этому случаю в княжестве прошли торжественные мероприятия с участием членов монаршей семьи. В центре внимания, конечно, были князь Альбер II и их с княгиней Шарлен дети — близнецы Габриэлла и Жак. Сама Шарлен участия в параде не принимала.

Некоторое время назад она наконец-то смогла вернуться к семье из ЮАР, где пробыла почти полгода — вылететь раньше ей не позволяли осложнения после перенесенного заболевания, вызванного лор-инфекцией. Однако вернуться к своим обязанностям она пока так и не смогла. На днях князь заявил, что состояние его супруги ухудшилось, и она снова вынуждена проходить лечение. В ближайшее время участвовать в официальных мероприятиях она не будет.





Князь Альбер II с детьми Жаком и ГабриэллойПринцесса Каролина и принц ЖакПринцесса Стефания и принцесса Габриэлла

После возвращения ее состояние было хорошим, но затем стало очевидно, что оно снова ухудшилось. Несколько дней она плохо спала и мало ела. Она сильно похудела,

— прокомментировал состояние Шарлен ее муж, отметив, что сейчас княгиня находится в клинике.

Дети решили поддержать свою маму и нарисовали трогательные плакаты с надписью "Мы скучаем по тебе, мама" на английском языке. Их Габриэлла и Жак держали в руках, когда вместе с отцом наблюдали за торжественным парадом с балкона.













На мероприятии также были другие члены семьи, в том числе принцесса Каролина, принцесса Стефания, Шарлотта Казираги, Пьер Казираги с супругой Беатрис Борромео. Был среди гостей и Гарет Уиттсток, младший брат княгини Монако Шарлен.





Шарлотта Казираги с сыном Рафаэлем









Беатрис Борромео Казираги и Пьер Казираги, Александра ГанноверскаяПринцесса Каролина и Беатрис Борромео КазирагиГарет УиттстокНадя Бесчетникова