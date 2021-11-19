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Кооператив в кампанию Halo Infinite добавят не раньше мая 2022 года, режим Forge позже

Кооператив в кампанию Halo Infinite добавят не раньше мая 2022 года, режим Forge позже


Разработчики Halo Infinite еще несколько лет назад обещали, что в игре будет кооперативный режим прохождения кампании. Несколько месяцев назад они сообщили, что кооператив не стоит ожидать на старте. А теперь есть более точная информация, когда он появится – не раньше мая 2022 года.

В рамках интервью порталу Eurogamer Джозеф Стейтен, руководитель творческого отдела 343 Industries, заявил, что недавнее продление первого сезона Halo Infinite до мая 2022 года означает, что выпуск кооперативной кампании и режима Forge также были отложены. Заканчивается первый сезон в мультиплеере Halo Infinite в мае 2022 года, и раньше этой даты кооператив в кампании Halo Infinite, как и режим Forge, не появятся.

Более того, режим Forge может стать доступен несколько позже. Ранее было известно, что кооператив в Halo Infinite добавят во втором сезоне (май 2022), а Forge в третьем сезоне (похоже, что это не раньше осени 2022 года). Стейтен при этом отметил, что планы могут измениться:

Если выяснится, что наша система развития просто не работает так, как мы планировали Если нам нужно будет переместить некоторые из этих больших релизов на время пораньше, тогда мы примем эти решения и четко сообщим нашим фанатам, почему мы делаем определенные вещи.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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