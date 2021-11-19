Кооператив в кампанию Halo Infinite добавят не раньше мая 2022 года, режим Forge позже





Разработчики Halo Infinite еще несколько лет назад обещали, что в игре будет кооперативный режим прохождения кампании. Несколько месяцев назад они сообщили, что кооператив не стоит ожидать на старте. А теперь есть более точная информация, когда он появится – не раньше мая 2022 года.

В рамках интервью порталу Eurogamer Джозеф Стейтен, руководитель творческого отдела 343 Industries, заявил, что недавнее продление первого сезона Halo Infinite до мая 2022 года означает, что выпуск кооперативной кампании и режима Forge также были отложены. Заканчивается первый сезон в мультиплеере Halo Infinite в мае 2022 года, и раньше этой даты кооператив в кампании Halo Infinite, как и режим Forge, не появятся.

Более того, режим Forge может стать доступен несколько позже. Ранее было известно, что кооператив в Halo Infinite добавят во втором сезоне (май 2022), а Forge в третьем сезоне (похоже, что это не раньше осени 2022 года). Стейтен при этом отметил, что планы могут измениться: