Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это время, чтобы изменить жизнь к лучшему

Вадим Карасев

19 ноября начинается последний коридор затмений 2021 года. Эксперты рассказали, чем он будет примечателен, до какого дня продлится, а также что нужно сделать в этот период, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Коридоры затмений — это очень важные временные отрезки. Они образуются между идущими друг за другом лунным и солнечным затмениями. Их астрологический смысл достаточно прост. В это время могут происходить очень важные глобальные перемены в мире, стране. В основном они неблагоприятны, но в такие периоды изменить реальность и судьбу можно и в лучшую сторону, причем это могут сделать не только целые государства, но и каждый человек в отдельности.

Время действия коридора затмений

Начнется он с частного затмения Луны 19 ноября, а завершится 4 декабря — в день полного солнечного затмения в Стрельце. Получается, что на изменение жизни в лучшую сторону у нас будет 2 недели — ровно половина лунного месяца. Это будет последний коридор затмений этого года. Следующий начнется лишь весной 2022 года.

Что нужно сделать, чтобы изменить жизнь

Измените свое отношение к миру. Это просто необходимо для того, чтобы ваша жизнь преобразилась. В периоды коридоров затмений на первое место выходят наши эмоции и чувства. Это значит, что нужно начать верить в лучшее и отпускать обиды. Не стоит переживать по мелочам. Все плохие эмоции и мысли будут воплощаться в реальность быстрее, чем ваша уверенность в себе.

Начните действовать. Коридор затмений — это время, когда ничего не происходит случайно. Луна и Солнце дают силу и удачу только тем, кто этого заслуживает. Старайтесь не ждать у моря погоды, а работать в поте лица, трудиться день за днем. Вложенная в работу, отношения и дела энергия принесет плоды — кому-то сразу, а кому-то чуть позднее.

Не полагайтесь лишь на интуицию. Шестое чувство не атрофируется полностью, но его сила заметно спадет. Это значит, что нужно больше полагаться на логику, личный жизненный опыт. Полезными могут оказаться советы окружающих людей, но с ними стоит быть осторожнее.

Совершайте добрые поступки. Коридор затмений требует от нас правильных действий в отношении окружающих. Если думать только о себе, то поведение людей тоже будет эгоистичным. Луна и Солнце будут отзеркаливать ваши поступки. Делая что-то действительно хорошее, вы сможете получить в два раза больше добра назад.

Избавьтесь от всего старого. В первую очередь от вещей, которые захламляют пространство. Многие астрологи убеждены в том, что если в коридор затмений не очистить дом от хлама, то в будущем не удастся приобрести нечто новое. То же самое касается и отношений. Если не перестать общаться с неприятными людьми, их влияние на вас может существенно усилиться в ближайшие несколько месяцев.