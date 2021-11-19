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Критики рекомендуют новинку в Game Pass – игру Exo One

Критики рекомендуют новинку в Game Pass – игру Exo One


В подписку Game Pass вчера добавили игру Exo One от студии Exbleative. Критики сегодня опубликовали свои рецензии на проект, и они активно рекомендуют опробовать игру. Тем более, что на Xbox One, Xbox Series X | S и PC это можно сделать по подписке Game Pass.

Exo One на данный момент имеет оценку в 83 балла из 100 на Opencritic. 80% из рецензентов рекомендуют сыграть в проект. Отметим, что рейтинг строится всего на 5 отзывах, поэтому предлагаем дополнительно взглянуть на рецензии в Steam. Там игра Exo One набрала 205 рецензий менее чем за сутки после релиза, и эти обзоры «очень положительные».

Критики и игроки отмечают, что Exo One – довольно самобытный проект, который не подойдет хардкорным геймерам. Это медитативная игра, предлагающая исследование загадочных уголков вселенной. В игре хорошая графика, красивые пейзажи, спокойный геймплей (в целом, игрок должен только исследовать мир и иногда ему приходится сталкиваться с головоломками). Игра Exo One особенно подойдет тем, кто смотрит на игры, как на предмет искусства. В добавок к приятной картинке, игроков в Exo One ждет расслабляющая идеально подходящая под геймплей музыка.


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Exo One

Странный сигнал… внеземной аппарат… межпланетное, неподвластное гравитации, путешествие сквозь пространство и время.
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По материалам: newxboxone

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