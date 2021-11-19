Ксения Собчак посмеялась над юристом, которую заподозрила в эскорте

Ведущая и журналистка Ксения Собчак подняла на смех Эльнару Троицкую. После того как на YouTube Ксении Собчак был опубликован ролик про «форумчаночек», Эльнара Троицкая решила подать на ведущую в суд. Ее оскорбило столь нелестное и легкомысленное сравнение. Троицкая подала иск против теледивы на 50 миллионов. 18 ноября в Кунцевском суде должно было пройти заседание, но его перенесли на 22 декабря. «И было оно — огонь», — говорит Собчак. По ее словам, сторона Троицкой попросила суд приобщить к делу фотографию бейджа с ПМЭФ, где было написано, что она участница, а не «охотница за ВИПами или форумчаночка». «У моего представителя Елены Черновой она потребовала данные о заработке с ролика через Telegram-канал и YouTube, но суд это не разрешил. Еще Троицкая и ее представитель отправили в суд уточнения по иску, но так и не сформулировали претензии. То есть юрист — директор юридической фирмы — еще и с представителем не смогли сформулировать обиду», — удивляется Собчак.Эльнара Троицкая 40-летняя Ксения Анатольевна добавила: истице якобы не понравилось то, что перед ее появлением в шоу шел ролик про «охотницу за ВИП-персонами». «Она считает, что это относилось конкретно к ней. Но основное доказательство того, что оба этих отрывка связаны — комментарии подписчиков», — говорит телеведущая. Эльнара Троицкая придерживается совершенно иной позиции по поводу судебных разбирательств. «Представитель Ксении Анатольевны не представил никаких письменных возражений. Уточненное исковое требование у нас приняли, они хорошо и четко сформулированы. Единственное, что попросил нас суд — это уточнить во втором пункте искового требования, какие сведения я прошу признать порочащими честь и достоинство в видео. Это не проблема, я уточню. Ко всем остальным пунктам вопросов у суда не возникло. У меня есть аудио заседания, которое я могу предоставить представителям СМИ, там все доказательства есть», — подчеркнула Троицкая. Напомним, Собчак на прошедшем ПМЭФ-2021 подходила к красивым девушкам и спрашивала их о цели визита на форум. Журналистка назвала своих респондентов «форумчаночками», что породило множество мемов и шуток. Сама же Троицкая, которая является представителем крупной юридической фирмы в Петербурге, после выхода ролика заявила: из-за скандального видео она потеряла 22 миллиона рублей. По мнению телеведущей, у этого иска нет судебной перспективы. «Конкретно ваша реплика, вошедшая в выпуск на YouTube, дословно о том, что красивая женщина может быть умной. А в моем Телеграм-канале выложено интервью с вами вообще без монтажа, и вы прекрасно рассказываете про работу. Не думаю, что у этой инициативы есть судебная перспектива, конечно, но с нашими судами возможно все. В любом случае, мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление», — написала Ксения в Telegram-канале «Кровавая барыня».