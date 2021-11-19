Ксения Собчак воссоединилась с Максимом Виторганом на пиратской вечеринке сына

Телеведущая Ксения Собчак вместе с Максимом Виторганом отметили 5-летие сына. Журналистка организовала Платону пиратскую вечеринку и поделилась кадрами с праздника. Накануне, 18 ноября сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана исполнилось пять лет. Заботливые родители заранее подготовились к празднику, арендовав зал в одном из московских ресторанов. Именно там прошло торжество в пиратском стиле.Платон Виторган «Мой любимый человек! Тебе сегодня пять… первый юбилей. Спасибо за то, что научил меня материнской любви. Скажу, чему меня научили за эти пять лет мой сын и умные книжки. Сегодня я гораздо чаще говорю что-то вроде: «Знаешь, то, как ты разговариваешь, на меня не действует. Но я не буду кричать или наказывать тебя. Хочу, чтобы ты подумал об этом, а позже мы поговорим». Кроме случаев, когда кто-то может кого-то поранить или пораниться сам. Детям отчаянно нужно уважение. Даже тогда, когда они не показывают уважения к вам. Они хотят, чтобы их услышали», — написала Ксения в Instagram.Платон Виторган На празднике Платон успел поиграть с аниматорами, познакомился с попугаем и, конечно, задул свечи на праздничном торте. Мальчик выглядел невероятно счастливым, ведь на торжестве собрались все его близкие, включая маму и папу. Собчак и Виторган давно не живут вместе, но стараются принимать равное участие в воспитании ребенка. Под конец праздника и Ксения, и Максим зажигали на танцполе вместе с Платоном. Мальчик с удовольствием играл с бумажным дождем и принимал участие в тематических конкурсах. Собчак отдельно поблагодарила всех, кто помог ей в организации идеального юбилея для сына.Ксения Собчак и Максим Виторган с сыном Платоном Многие подписчики Ксении поспешили поздравить Платона в комментариях под постом. Они также отметили, что, став мамой, телеведущая очень изменилась. Она и сама неоднократно признавалась, что раньше терпеть не могла детские мероприятия, а теперь получает удовольствие от таких торжеств, используя любую возможность, чтобы интересно провести время рядом с наследником.Ксения Собчак и Филипп Киркоров