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«Кванториум Спутник» проводит занятия в школах Иркутской области

«Кванториум Спутник» проводит занятия в школах Иркутской области

Мобильный технопарк «Кванториум Спутник» Минпросвещения России продолжает свою работу в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

«Кванториум Спутник» работает в регионе с 2020 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

В настоящее время занятия проводятся в городе Слюдянке, наставники занимаются с учениками 4–11-х классов.

Наставники мобильного технопарка познакомили слюдянских школьников с методами и технологиями моделирования и конструирования, включающими в себя устройства для работы в дополненной и виртуальной реальности, 3D-принтеры, лазерный гравер и т. п.

«Кванториум Спутник» функционирует как структурное подразделение регионального Центра развития дополнительного образования детей для того, чтобы у школьников региона независимо от места жительства была возможность заниматься на современном высокотехнологичном оборудовании и воплощать свои инженерные проекты в жизнь», – уточняет пресс-служба Министерства образования Иркутской области.

# Общество
По материалам: edu.ru

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