Листовые овощи помогли пациенту справиться с тяжелой мигренью

Вадим Карасев

Врачи в США описали случай, когда пациент, более десяти лет страдавший от изнурительных приступов мигрени, избавился от болезни при помощи растительной диеты. Значительную часть его рациона составили растения, которые специалисты по питанию относят к так называемым темно-зеленым листовым овощам: шпинат, листовой мангольд, ботва турнепса, рапини, кудрявая капуста, листовая капуста, листовая горчица. Лечившие его врачи предполагают, что подобная диета может послужить действенным средством от мигрени и для других пациентов, но их оппоненты указывают, что данный единичный случай еще нельзя считать основанием, чтобы рекомендовать такой метод для всех.

Пациентом был 60-летний фотограф, личность которого не разглашается. Он рассказывает: «До того как я сменил диету, у меня было от шести до восьми изнурительных мигреней в месяц, каждая из которых длилась до 72 часов. В большинстве случаев у меня либо была мигрень, либо я выздоравливал от нее». После двенадцати лет болезни ничего не изменилось. «Я был в отчаянии», — говорит он. Он пробовал прописанные ему лекарства, йогу и медитацию, а также исключил продукты, которые могут быть провоцирующими факторами, чтобы уменьшить тяжесть и частоту головных болей, но ничего не помогло. По его словам, из-за мигрени он уже практически не мог работать.

За полгода до того, как его направили в клинику в Нью-Йорке, мигрень приобрела хронический характер и возникала между 18 и 24 днями каждого месяца. «Однако в течение одного месяца после начала насыщенной питательными веществами растительной диеты, которая включала в себя в основном темно-зеленые листовые овощи, фрукты, бобы, овсянку и ежедневный зеленый коктейль, я смог отказаться от лекарств. У меня не было мигрени уже семь лет. Я даже не могу вспомнить, когда в последний раз болела голова. Я больше не пленник собственного тела. Моя жизнь вернулась», — говорит пациент.

Рекомендованная пациенту диета включает в себя ежедневное употребление не менее пяти унций (142 г) сырых или приготовленных темно-зеленых листовых овощей, ежедневное употребление одного зеленого смузи объемом 32 унции (946 мл) и ограничение потребления цельного зерна, крахмалистых овощей, масел и животного белка, особенно молочных продуктов и красного мяса. В течение первых двух месяцев частота приступов мигрени упала до одного в месяц. Продолжительность и сила приступов также уменьшились. Через три месяца мигрень полностью прекратилась и не возвращается уже семь лет.

«Это отчет о конкретном случае, поэтому обобщить результаты невозможно. Мигрень — изнурительное состояние, и важно найти способы справиться с ней. Диета может играть важную роль в лечении многих заболеваний, а некоторые продукты, как известно, вызывают мигрень. Биоактивные соединения, обнаруженные в темно-зеленых листовых овощах и других продуктах питания, могут играть важную роль в лечении многих заболеваний, но для того чтобы сделать окончательные заявления и рекомендации, необходимо значительно больше исследований», — комментирует известие специалист по питанию, профессор Университета Рединга Гюнтер Кунле (Gunter Kuhnle).

Описание этого случая опубликовал медицинский журнал BML Case Reports.