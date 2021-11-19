Лолита Милявская ведет активную сексуальную жизнь

Певица Лолита Милявская призналась, что сейчас секс у нее лучше, чем в молодости. Вот уже около года артистка состоит в отношениях и признается, что может похвастаться насыщенной интимной жизнью. Лолита не боится экспериментировать в постели и старается делать все, чтобы доставить удовольствие себе и своему партнеру. Певица признается, что в молодости слишком много работала. Только после 40 лет она ушла в отрыв — стала пробовать запрещенные препараты, но, благо, вовремя одумалась. Примерно в этом же возрасте Милявская начала осуществлять свои смелые сексуальные фантазии. «Я не из тех, кто имитирует оргазм, — заверила звезда в шоу Иды Галич «Есть вопросики» на YouTube. — С возрастом все лучше, потому что у тебя есть опыт. Если рядом с тобой умный человек, то все совершенно другое — интересней и качественней. В мои 58 это круче, чем в 40 и 35. Это огромная дорога, все зависит от того, как ты к ней подходишь».Лолита Милявская Лолита Милявская, на счету которой пять браков, не боится остаться одна и старается смотреть на жизнь с оптимизмом. Напомним, у певицы есть единственная дочь Ева от Александра Цекало. И все же Лолита опасается, что наследница повторит ее ошибки. «Женихов у Евы нет... Мне это нравится. Я ей говорю: «Мамины походы в загс ты всегда можешь осуществить». Ева тоже по этому поводу не переживает. Я у нее как-то спросила, как на личном фронте. Дочь мне ответила: «Вокруг одни дебилы!». Тоже так считаю. Евы нет в соцсетях, но она много времени проводит у компьютера. Кстати, все мои друзья жалуются, что их дети без конца в компьютерах. Отношусь к этому проще. Я, например, все наверстала в 40 лет: зажигала по клубам так, что вся Москва до сих пор вспоминает. И Ева успеет в клубах потусить, когда ей этого самой захочется», — откровенничала как-то исполнительница.