Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лолита Милявская ведет активную сексуальную жизнь

Лолита Милявская ведет активную сексуальную жизнь
Певица Лолита Милявская призналась, что сейчас секс у нее лучше, чем в молодости. Вот уже около года артистка состоит в отношениях и признается, что может похвастаться насыщенной интимной жизнью. Лолита не боится экспериментировать в постели и старается делать все, чтобы доставить удовольствие себе и своему партнеру. Певица признается, что в молодости слишком много работала. Только после 40 лет она ушла в отрыв — стала пробовать запрещенные препараты, но, благо, вовремя одумалась. Примерно в этом же возрасте Милявская начала осуществлять свои смелые сексуальные фантазии. «Я не из тех, кто имитирует оргазм, — заверила звезда в шоу Иды Галич «Есть вопросики» на YouTube. — С возрастом все лучше, потому что у тебя есть опыт. Если рядом с тобой умный человек, то все совершенно другое — интересней и качественней. В мои 58 это круче, чем в 40 и 35. Это огромная дорога, все зависит от того, как ты к ней подходишь».
Лолита Милявская Лолита Милявская, на счету которой пять браков, не боится остаться одна и старается смотреть на жизнь с оптимизмом. Напомним, у певицы есть единственная дочь Ева от Александра Цекало. И все же Лолита опасается, что наследница повторит ее ошибки. «Женихов у Евы нет... Мне это нравится. Я ей говорю: «Мамины походы в загс ты всегда можешь осуществить». Ева тоже по этому поводу не переживает. Я у нее как-то спросила, как на личном фронте. Дочь мне ответила: «Вокруг одни дебилы!». Тоже так считаю. Евы нет в соцсетях, но она много времени проводит у компьютера. Кстати, все мои друзья жалуются, что их дети без конца в компьютерах. Отношусь к этому проще. Я, например, все наверстала в 40 лет: зажигала по клубам так, что вся Москва до сих пор вспоминает. И Ева успеет в клубах потусить, когда ей этого самой захочется», — откровенничала как-то исполнительница.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Лолита Милявская ведет активную сексуальную жизнь
Лолита Милявская ведет активную сексуальную жизнь
Дениса Клявера заподозрили в краже
Дениса Клявера заподозрили в краже
Ксения Собчак посмеялась над юристом, которую заподозрила в эскорте
Ксения Собчак посмеялась над юристом, которую заподозрила в эскорте
Анна Семенович в поисках мужа пошла на быстрые свидания
Анна Семенович в поисках мужа пошла на быстрые свидания
Виктор Логинов из-за нехватки денег распродает имущество
Виктор Логинов из-за нехватки денег распродает имущество
Диана Пожарская поделилась трогательными кадрами с 4-месячным сыном
Диана Пожарская поделилась трогательными кадрами с 4-месячным сыном
Трансляции из студии "Знание. Транспорт" на площадке Транспортной недели собрали более 4 млн просмотров
Трансляции из студии "Знание. Транспорт" на площадке
Аналитики Glassnode не обнаружили признаков паники у китов на фоне падения цены биткоина
Аналитики Glassnode не обнаружили признаков паники у китов на фоне
С 15 ноября в Братске разыскивают 74-летнего мужчину
С 15 ноября в Братске разыскивают 74-летнего мужчину
Лучшие ритуалы на убывающую Луну в ноябре 2021 года
Лучшие ритуалы на убывающую Луну в ноябре 2021 года
За 2021 год в Иркутской области украли майнеры на сумму 76 млн рублей
За 2021 год в Иркутской области украли майнеры на сумму 76 млн рублей
Британский регулятор инициировал расследование в отношении рекламной кампании Floki Inu
Британский регулятор инициировал расследование в отношении рекламной

Топ на сегодня

Майнинг-пул Foundry вышел в лидеры по хешрейту
Майнинг-пул Foundry вышел в лидеры по хешрейту
21Shares запустит ETP на основе Polygon, Avalanche и Algorand
21Shares запустит ETP на основе Polygon, Avalanche и Algorand
В Швейцарии археологи исследуют место битвы между римлянами и ретами
В Швейцарии археологи исследуют место битвы между римлянами и ретами
Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина (видео)
Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина
Тихоокеанская рыба ежедневно теряет и заново отращивает двадцать зубов
Тихоокеанская рыба ежедневно теряет и заново отращивает двадцать зубов

Еще по теме

Привет, Андрей - 15 выпуск - Лолита Милявская (24.03.2018)
Лолита начала искать себе место на кладбище
Вечерний Ургант - Лолита Милявская (02.04.2018)
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в леопардовом боди