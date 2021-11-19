Лучшие ритуалы на убывающую Луну в ноябре 2021 года

Вадим Карасев

Энергетика убывающей Луны подходит для проведения множества обрядов, способных улучшить жизнь и привлечь в нее позитивные события. С помощью проверенных ритуалов каждый сможет обрести счастье в ноябре 2021 года.

С 20 ноября и до конца месяца Луна будет убывать, и это время идеально подходит для проведения ритуалов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют избавиться от всего лишнего в последнем месяце осени, чтобы начать зиму с позитивных перемен и счастливых событий.

Ритуал на избавление от проблем

В период, когда Луна убывает, эксперты в области биоэнергетики рекомендуют провести ритуал, который поможет избавиться от проблем и бедности. Для этого нужно посвятить несколько дней генеральной уборке своего жилища, выбросить весь мусор и расстаться с огромным количеством декора, часть из которого создает визуальный шум и не привлекает удачу. Во время уборки читают слова заговора:

«Жилище очищаю, от невзгод и бедности освобождаю. Все ненужное выбрасываю, пространство очищаю, счастье на порог впускаю».

После того, как все ненужное и лишнее убрано, полы моют денежной водой, чтобы привлечь финансовое благополучие.

Ритуал на защиту в ноябре 2021 года

В период убывающей Луны энергетика ослабевает, и в это время важно защитить себя от возможных неприятностей. Для этих целей можно создать сильный оберег, а также провести ритуал, укрепляющий собственную энергетику. В сумерках нужно встать под струю теплой воды, расставив на бортиках или полу ванной свечи белого цвета. Лицо подставляют под воду и про себя проговаривают:

«От негатива очищаюсь, пламенем ярким от неудач защищаюсь. Вода с меня неудачи и проблемы смывает, а огонь энергетику укрепляет».

После принятия душа каплям дают стечь с тела, и лишь после этого вытираются полотенцем насухо, а затем задувают свечи.

Ритуал на привлечение финансов

После 20 ноября выбирают время, чтобы пройтись по магазинам или посетить сайты, выбрать подходящую копилку и сделать из нее сильный денежный талисман. Копилку протирают солью, а затем промывают водой и на ночь оставляют на подоконнике. С утра в копилку бросают несколько монет и приговаривают:

«Каждая копейка рубль бережет. Деньгами копилку наполняю, проблем с финансами больше не знаю».

В копилку также можно бросить заговоренную монету, чтобы она берегла и приумножала накопления.