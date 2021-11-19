Мансардные окна на крышу

Роман Иванов

В привычном представлении, чердак – не самое светлое и уютное помещение. Однако чердачный этаж легко преобразовать в необычную спальню с интересным видом из окна. Для этого не помощь придут мансардные окна на крышу, которые помогут обеспечить чердак должным количеством освещения для того, чтобы там можно было жить.

Хорошие окна, обеспечивающие попадание естественного освещения, помогут преобразовать старый чердак с множеством хлама в необычную зону отдыха, персональный кабинет, спальню или даже домашний кинотеатр. Вне зависимости от назначения, чердачный этаж может послужить отличным пространством для создания новой комнаты в доме.

Компания «Веста Строй» специализируется на производстве мансардных окон различного размера и параметров. Большой выбор мансардных окон от известнейших иностранных производителей. Например, польская компания «Fakro» или бренд «Velux», что находится в Дании. Качество всех производимых окон подтверждают гарантии брендов, которые предоставляют свой товар.

Из чего изготавливаются мансардные окна?

Существует несколько разновидностей мансардных окон. Каждая из них отличается материалом и областью применения. Самые распространенные материалы, из которых производятся мансардные окна – ПВХ, дерево и полиуретан. Каждая из данных конструкций обладает своими характеристиками и требованиями по уходу.

Существуют мансардные окна, конструкция которых состоит из пластика. Такая разновидность рекомендуется для помещений с повышенной влажность, например, для санузла или же для ванной комнаты. Мансардные окна, выполненные из пластика, не требуют к себе завышенных требований по уходу (как, например, деревянные). Все, что необходимо для ухода за пластиковыми конструкциями – мыть их с периодичностью в один-полтора месяца.

Один из самых распространенных и доступных вариантов мансардных окон – конструкции из полиуретана. Монолитный полиуретан отлично подходит для изготовления рам для мансардных окон. Данный материал влагоустойчив и не требует дополнительного ухода. Мансардные окна, выполненные из монолитного полиуретана, могут стать отличным дополнением для любой из комнат.

Деревянные конструкции для мансардных окон привлекают тех, кто любит натуральные текстуры в интерьере. Их эксплуатационный срок ничуть не уступает остальным разновидностям оконных конструкций, однако требует к себе больше внимания и ухода.