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Марина Хлебникова с огромным количеством ожогов находится в реанимации

Марина Хлебникова с огромным количеством ожогов находится в реанимации
Как стало известно, 56-летнюю певицу Марину Хлебникову подключили к аппарату искусственного дыхания. Артистка, накануне вечером, 18 ноября, пострадавшая в пожаре в собственной квартире, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Артистку госпитализировали в отделение реанимации НИИ имени Склифосовского и сразу же подключили к аппарату ИВЛ. Сообщается, что исполнительница хита «Чашка кофею» сильно обгорела: у нее диагностировали 50% ожогов тела – на лице, груди и ногах. Кроме того, звезда эстрады успела надышаться дымом, поэтому ее легкие тоже обожжены. Когда Хлебникову забирали на «скорой», она уже находилась без сознания. В больнице певица не очнулась, а наутро, согласно последним данным, впала в кому, сообщает Telegram-канал LifeShot. Также есть данные, что в крови артистки обнаружен алкоголь.
Марина Хлебникова Напомним, пожар произошел в двухуровневой квартире звезды 90-х, расположенной на Ратной улице. По предварительной версии, причиной возгорания стала зажженная сигарета, с которой исполнительница уснула у себя в спальне на втором этаже. Об этом сообщила дочь Хлебниковой, предположив, что ее мама сильно устала, поскольку недавно вернулась с гастролей. В момент пожара в апартаментах находилась наследница артистки и ее родители, они спокойно спали внизу. Запах гари почувствовали соседи, они-то и разбудили ее родных, а потом Доминика вызвала пожарных. Близкие певицы не пострадали, а вот артистку долгое время не могли вызволить из горящего дома: дверь в ее комнату была заперта, и пожарным пришлось ее взламывать. Оказавшись внутри, они обнаружили звезду эстрады без сознания и в обгоревшей одежде. Ее вынесли из дома на носилках, первую помощь оказывали прямо на улице, потому что в машине скорой помощи уже находился отец Хлебниковой, но ему госпитализация в итоге не понадобилась. К слову, еще два года назад коллеги певицы били тревогу, уверяя, что ее нужно спасать от алкоголизма. Особенно беспокоился за исполнительницу Шура. Говорили, что звезда эстрады впала в тяжелую депрессию после самоубийства ее бывшего мужа Антона Логинова, исхудала до неузнаваемости и стала жить затворницей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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