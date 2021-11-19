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Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition уже доступна, в том числе в Game Pass

Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition уже доступна, в том числе в Game Pass


Обновленная, Game of the Year Edition, версия игры Microsoft Flight Simulator уже доступна игрокам на приставках Xbox Series X | S и на PC. В обновленное издание включены 5 новых самолетов:



F/A-18E/F «Супер Хорнет»



VoloCity (современное воздушное такси)



Пилатус ПС-6 «Портер»



CubCrafters NX Cub



Aviat Pitts Special S1S

Кроме того, разработчики добавляют в Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition целых 8 новых вручную созданных аэропортов:



Лейпциг/Галле (EDDP)



Мемминген (Альгой) (EDJA)



Кассель (EDVK)



Лугано (LSZA)



Цюрих (LSZH)



Люцерн-Беромюнстер (LSZO)



База космических военных сил им. Патрика Мейсона (KCOF)



Авиабаза морской пехоты Мирамар (KNKX)

Есть в обновленной версии игры и другие изменения – новые миссии, обучающие программы, различные новые функции, фотограмметрические города, 545 ранее отсутствовавших аэропортов США, обновленная погода и многое другое.

Версия игры Microsoft Flight Simulator из Game Pass обновится до Game of the Year Edition.


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По материалам: newxboxone

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