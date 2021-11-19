Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition уже доступна, в том числе в Game Pass





Обновленная, Game of the Year Edition, версия игры Microsoft Flight Simulator уже доступна игрокам на приставках Xbox Series X | S и на PC. В обновленное издание включены 5 новых самолетов:

F/A-18E/F «Супер Хорнет»VoloCity (современное воздушное такси)Пилатус ПС-6 «Портер»CubCrafters NX CubAviat Pitts Special S1S

Кроме того, разработчики добавляют в Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition целых 8 новых вручную созданных аэропортов:

Лейпциг/Галле (EDDP)Мемминген (Альгой) (EDJA)Кассель (EDVK)Лугано (LSZA)Цюрих (LSZH)Люцерн-Беромюнстер (LSZO)База космических военных сил им. Патрика Мейсона (KCOF)Авиабаза морской пехоты Мирамар (KNKX)

Есть в обновленной версии игры и другие изменения – новые миссии, обучающие программы, различные новые функции, фотограмметрические города, 545 ранее отсутствовавших аэропортов США, обновленная погода и многое другое.

Версия игры Microsoft Flight Simulator из Game Pass обновится до Game of the Year Edition.

Microsoft Flight Simulator: Standard Game of the Year Edition

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Издание Microsoft Flight Simulator Game of the Year (GOTY) Standard Edition — это наша благодарность за положительные отзывы, многочисленные…

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