Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition уже доступна, в том числе в Game Pass
Обновленная, Game of the Year Edition, версия игры Microsoft Flight Simulator уже доступна игрокам на приставках Xbox Series X | S и на PC. В обновленное издание включены 5 новых самолетов:
F/A-18E/F «Супер Хорнет»
VoloCity (современное воздушное такси)
Пилатус ПС-6 «Портер»
CubCrafters NX Cub
Aviat Pitts Special S1S
Кроме того, разработчики добавляют в Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition целых 8 новых вручную созданных аэропортов:
Лейпциг/Галле (EDDP)
Мемминген (Альгой) (EDJA)
Кассель (EDVK)
Лугано (LSZA)
Цюрих (LSZH)
Люцерн-Беромюнстер (LSZO)
База космических военных сил им. Патрика Мейсона (KCOF)
Авиабаза морской пехоты Мирамар (KNKX)
Есть в обновленной версии игры и другие изменения – новые миссии, обучающие программы, различные новые функции, фотограмметрические города, 545 ранее отсутствовавших аэропортов США, обновленная погода и многое другое.
Версия игры Microsoft Flight Simulator из Game Pass обновится до Game of the Year Edition.
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