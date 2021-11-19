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Модный дайджест: от праздничного промо с Моникой Беллуччи до локальной кампании с Равшаной Курковой

Модный дайджест: от праздничного промо с Моникой Беллуччи до локальной кампании с Равшаной Курковой

Подводим итоги недели: от новых назначений в индустрии до праздничных рекламных кампаний. Подробнее обо всем в нашем дайджесте.

1.Матье Блази — новый креативный директор Bottega Veneta

Главной модной новостью недели можно назвать назначение 37-летнего Матье Блази на пост креативного директора Bottega Veneta вместо Дэниела Ли, сотрудничество с которым было недавно прекращено по "взаимному согласию". Замену Ли нашли в его бывшем коллективе — Блази работал дизайн-директором в Bottega Veneta. У него довольно крепкое реноме в мире моды: ранее он работал с Рафом Симонсом, был сотрудником креативной команды в Maison Margiela, Celine и Calvin Klein.


Матье Блази

2.Моника Беллуччи, Мелани Лоран, Мариякарла Босконе и другие в рождественской кампании Cartier

Декабрь уже скоро, а предпраздничное настроение никак не появляется? Cartier постарается это исправить! На этой неделе ювелирный бренд выпустил кампанию Love Is All ("Любовь — это все"), в которой снялись Моника Беллуччи, звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз, Элла Балинска, Мариякарла Босконе, Уиллоу Смит, Мэйси Уильямс, Мелани Лоран и другие звезды.


Моника Беллуччи
Лили Коллинз

Ролик сняла британский режиссер и модный фотограф Шарлотта Уэльс. Задумка ролика — показать самые теплые чувства: любовь, умение делиться и быть благодарным, взаимопонимание и, конечно, чуткость к красоте.


3.Равшана Куркова, Алена Долецкая и другие снялись в новой кампании Uniqlo

Бренд запустил новую локальную кампанию "Время новых вещей", героями которой стали журналист и креативный консультант Третьяковской галереи Алена Долецкая, актриса Равшана Куркова, продюсер Мурад Османн, солисты Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин, а также 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева. Все они позируют в функциональных повседневных вещах и запечатлены за простыми, но значимыми делами, отражающими жизнь каждого. Кампания также приурочена к скорому открытию нового флагманского магазина в ТРЦ "Европейский".


Равшана Куркова
Алена Долецкая
Денис Родькин
Элеонора Севенард и Денис Родькин
Яна Кудрявцева
Мурад Османн

4.Полина Киценко, Юлия Барановская, Анна Цуканова-Котт на модной презентации

На этой неделе на Петровском бульваре состоялось открытие бутика марки Masterpeace Евгении Линович. Интерьер выдержан в винтажном стиле, а дополняет его резной сервант с коллекцией фарфора с авторскими принтами дизайнера. Поздравить Евгению с открытием бутика пришли и ее звездные друзья.


Юлия Барановская
Полина Киценко
Анна Цуканова-Котт и Евгения Линович
Галина Мазаева
Ирина Вольская
Евгения Милова

5.Культурные планы: в Москве открылась выставка "Сергей Прокофьев — Святослав Рихтер. Короткие встречи"

ГМИИ им. А. С. Пушкина представил выставку, приуроченную к 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Проект рассказывает о встречах Святослава Рихтера с композитором, а также с его творчеством. Выставка состоит из нескольких разделов, посвященных ключевым событиям в биографиях музыкантов, когда их пути пересекались. На выставке представлены архивные материалы из собраний Государственной Третьяковской галереи, музеев Большого, Мариинского и Михайловского театров, Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина и других музеев.

Выставка проходит в Мемориальной квартире Святослава Рихтера на Большой Бронной до 6 марта 2022 года.


Напоминаем, что сейчас посещение музеев возможно только при предъявлении QR-кода, а также документа, удостоверяющего личность. Необходимость использовать маску на территории музея сохраняется.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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