На 4 дня в Enlisted появилась современная техника и оружие





Издательство Gaijin Entertainment проводит временное событие «Modern conflict» в игре Enlisted на всех игровых платформах, где доступен проект. Проходить событие будет до 22 ноября (18:00 по МСК).

В этом событии игроки получат под контроль заранее собранные штурмовые и снайперские отряды, а также у них появится возможность принять участие в боевых действиях на современной бронетехнике. Игрокам будет доступно разнообразное современное оружие, вроде карабина М4А1. Появятся в игре и два современных танка — М1А1 НС и Т-80У.

В рамках события «Modern conflict» нельзя заработать очки опыта, но игроков ждет ряд бонусов — 1 Серебряный билет на солдата за 1 сыгранный бой в событии и 1 Серебряный билет на оружие за 3 победы в боях события.

Watch this video on YouTube

Напомним, что сама игра Enlisted является условно-бесплатной. В апреле этого года она вышла на Xbox Series X | S, а спустя полгода добралась до Xbox One.

Enlisted

Enlisted – отрядный многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, посвященный ключевым сражениям Второй мировой. В игре воссозданы атм…

Перейти в Microsoft Store