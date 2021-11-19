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На 4 дня в Enlisted появилась современная техника и оружие

На 4 дня в Enlisted появилась современная техника и оружие


Издательство Gaijin Entertainment проводит временное событие «Modern conflict» в игре Enlisted на всех игровых платформах, где доступен проект. Проходить событие будет до 22 ноября (18:00 по МСК).

В этом событии игроки получат под контроль заранее собранные штурмовые и снайперские отряды, а также у них появится возможность принять участие в боевых действиях на современной бронетехнике. Игрокам будет доступно разнообразное современное оружие, вроде карабина М4А1. Появятся в игре и два современных танка — М1А1 НС и Т-80У.

В рамках события «Modern conflict» нельзя заработать очки опыта, но игроков ждет ряд бонусов — 1 Серебряный билет на солдата за 1 сыгранный бой в событии и 1 Серебряный билет на оружие за 3 победы в боях события.


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Напомним, что сама игра Enlisted является условно-бесплатной. В апреле этого года она вышла на Xbox Series X | S, а спустя полгода добралась до Xbox One.

Enlisted

Enlisted – отрядный многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, посвященный ключевым сражениям Второй мировой. В игре воссозданы атм…
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По материалам: newxboxone

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