На Ольхоне под лед провалился автомобиль с водителем и двумя пассажирами

19 ноября в 15:34 в МЧС сообщили о провале автомобиля Subaru Forester под лед озера Ханхой на острове Ольхон. В салоне находились водитель и два пассажира, им удалось выбраться из тонущего автомобиля.

По предварительным данным, автомобиль ушел под лед в 8 метрах от берега. Глубина на месте провала составляет 1,5 метра. К месту происшествия выдвинулись спасатели БПСО, инспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка Центра ГИМС. Было принято решение вытащить машину из воды и привлечь водителя к административной ответственности.

ГУ МЧС России по Иркутской области напоминает, что в соответствии с пунктом 37 «Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области» проезд автомобильного транспорта по водному объекту вне переправы по льду запрещен. Нарушение влечет предупреждение или наложение штрафа от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (статья 3 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 153-ОЗ «Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах Иркутской области»).