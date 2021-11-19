Навьюченное седло

«Навьюченное седло» — это картина французского художника Пьера Сюблейры, рассказывающая о подозрительном муже, сомневающемся в верности жены.Чтобы защитить целомудрие своей жены, он нарисовал вола на её интимном месте. В то время как он вынужден был далеко уехать, между его другом, другим художником, и его женой происходит бурная интимная сцена. Во время страстной связи изображение стирается. Но… хитрый любовник прежде тщательно скопировал рисунок на листок бумаги.Нанося вновь изображение на тело любовницы, он, пребывая в неуемном творческом порыве, добавил волу навьюченное седло ( как бы говоря — "дорогой друг, я навьючил твоего вола"). Муж по возвращении, естественно, замечает изменение, доказывающее о прелюбодеянии его жены. Но, будучи человеком практичным, решает также навьючить вола. Вол, в свою очередь, не выдерживает такой чрезмерной нагрузки, падает на передние ноги и просит его уже пристрелить. Муж, проявляет акт гуманизма и сострадания (не свойственный для первой половины 18 столетия) и стреляет, напоследок, навьюченной жене в голову.