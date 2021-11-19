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Николай Валуев захотел крови от ревности

Николай Валуев захотел крови от ревности
Боксер и депутат Николай Валуев рассказал о своей ревности к жене. 48-летний спортсмен признался, что однажды сильно приревновал супругу. Спортсмен готов был даже подраться с мужчиной, который флиртовал с Галиной. «Ревность не возникает на пустом месте. Ей надо дать почву, чтобы проверить, насколько человек ревнив. К моему счастью, у меня такой почвы нет, вот совсем. Но в 2006 году мы с Галей путешествовали по Италии, и эту поездку она вспоминает, можно сказать, с гордостью. Жили в южной, бандитской части Калабрии, где к нам был приставлен местный охранник. Веселый итальянец, который нас везде водил и все показывал. А заодно оказывал знаки внимания моей супруге… при мне», — поделился воспоминаниями боксер.
Николай Валуев с женой Больше поводов для подобных переживаний возлюбленная Николая не давала. «Не было ничего предосудительного. Я прекрасно понимаю, что женщинам приятно, когда за ними ухаживают… Не могу знать, у кого что в крови. Но вот я в тот момент захотел крови, это точно», — добавил депутат 7days.ru. Николай и Галина счастливы в браке более 20 лет. Пара воспитывает троих детей — дочь Ирину, сыновей Григория и Сергея. Валуев всегда с теплотой и нежностью отзывается о супруге. «Галя только внешне женщина с боевым мужским характером, а на самом деле очень ранимый человек. Это не то чтобы маска. Скорее, крепкая оболочка, необходимая для того, чтобы никто посторонний не запустил во внутренний мир свои лапы. Я-то хорошо знаю, где кончается эта скорлупа. И дети знают, и все, кто с Галей близко общается», — поведал спортсмен.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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