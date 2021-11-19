Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Норвегия вслед за Швецией рассмотрит запрет на добычу биткоина

Норвегия вслед за Швецией рассмотрит запрет на добычу биткоина


Норвегия может поддержать инициативу регуляторов Швеции о запрете майнинга криптовалют, в том числе биткоина, на уровне ЕС. В правительстве сослались на «неоправданные затраты электроэнергии».



«Хотя добыча криптовалют и лежащие в ее основе технологии в долгосрочной перспективе могут представлять определенные преимущества, сегодня трудно оправдать широкое использование возобновляемых источников энергии. Мы хотим, чтобы они поддерживали переход к климатически нейтральному обществу», — заявил министр местного самоуправления и регионального развития Бьерн Арильд Грам.


По словам чиновника, власти рассмотрят предложения коллег из Швеции и начнут работу над общеевропейскими правилами в отношении индустрии майнинга. 


В соседней скандинавской стране энергопотребление местными майнерами в период с апреля по август подскочило на «сотни процентов», что усложнило выполнение климатических обязательств.


Норвегия, Швеция и Исландия стали популярными направлениями для криптодобычи из-за обилия возобновляемых источников энергии и низких цен на электроэнергию.


В Еврокомиссии указали, что поддерживают отказ от алгоритма консенсуса Proof-of-Work в пользу менее энергоемкого Proof-of-Stake или гибридной модели.


https://forklog.com/chto-takoe-proof-of-work-i-proof-of-stake/

Напомним, майнинговая компания HIVE Blockchain Technologies в мае продала норвежскую дочернюю структуру Kolos Norway AS из-за отмены субсидий на электроэнергию.


Ранее основатель Ark Invest Кэти Вуд выразила уверенность, что биткоин со временем станет экологичнее традиционного сектора финансовых услуг.


https://forklog.com/mnogo-shuma-iz-nichego-pochemu-problema-vliyaniya-bitkoina-na-ekologiyu-preuvelichena/


# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Пищевые котлы: принцип действия, функциональные возможности и неисправности
Пищевые котлы: принцип действия, функциональные возможности и
Навьюченное седло
Навьюченное седло
Эммануил Виторган привел дочерей на день рождения своего внука Платона
Эммануил Виторган привел дочерей на день рождения своего внука Платона
Равшана Куркова рассталась с возлюбленным, отцом своего первенца
Равшана Куркова рассталась с возлюбленным, отцом своего первенца
Работники «ИркутскАвтодора» с 5:00 проводят противогололедную обработку дорог в Иркутске
Работники «ИркутскАвтодора» с 5:00 проводят противогололедную
В Усолье-Сибирском полицейские разыскивают пропавшую 26-летнюю девушку
В Усолье-Сибирском полицейские разыскивают пропавшую 26-летнюю девушку
В Черемхово полицейские устанавливают личность погибшей женщины
В Черемхово полицейские устанавливают личность погибшей женщины
Агент Зобнина опроверг информацию о его инициативе по понижению своей зарплаты в «Спартаке»
Агент Зобнина опроверг информацию о его инициативе по понижению своей
Ассоциация «Русский лес» прокомментировала итоги участия России в климатической конференции в Глазго
Ассоциация «Русский лес» прокомментировала итоги участия России в
Bloomberg: биткоин-майнер PrimeBlock выйдет на Nasdaq через SPAC-сделку
Bloomberg: биткоин-майнер PrimeBlock выйдет на Nasdaq через
Украина будет отслеживать поставки древесины через блокчейн
Украина будет отслеживать поставки древесины через блокчейн
Хиллари Клинтон назвала криптовалюты угрозой доллару США
Хиллари Клинтон назвала криптовалюты угрозой доллару США

Топ на сегодня

Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни
Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни
Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для конкуренции с Meta
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для
Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это время, чтобы изменить жизнь к лучшему
Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это
Крупное дополнение Reno Air Races уже доступно для Microsoft Flight Simulator
Крупное дополнение Reno Air Races уже доступно для Microsoft Flight

Еще по теме

В Швеции призвали запретить майнинг биткоина на территории Евросоюза
Центробанк выступил за налогообложение майнинга криптовалют
МЧС назвало майнинг криптовалют возможной причиной пожаров
Курс биткоина сегодня 02 02 18: почему дешевеет bitcoin, прогнозы экспертов по цене биткоина внушают оптимизм