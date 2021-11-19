Норвегия вслед за Швецией рассмотрит запрет на добычу биткоина

Норвегия может поддержать инициативу регуляторов Швеции о запрете майнинга криптовалют, в том числе биткоина, на уровне ЕС. В правительстве сослались на «неоправданные затраты электроэнергии».

Norwegian stated that they will look to the solutions proposed by the Swedish regulators, and our target would be common European regulations in this area. Previously, Sweden proposed to ban POW mining at the EU level. https://t.co/ZX7xEa6mML — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 19, 2021

«Хотя добыча криптовалют и лежащие в ее основе технологии в долгосрочной перспективе могут представлять определенные преимущества, сегодня трудно оправдать широкое использование возобновляемых источников энергии. Мы хотим, чтобы они поддерживали переход к климатически нейтральному обществу», — заявил министр местного самоуправления и регионального развития Бьерн Арильд Грам.

По словам чиновника, власти рассмотрят предложения коллег из Швеции и начнут работу над общеевропейскими правилами в отношении индустрии майнинга.

В соседней скандинавской стране энергопотребление местными майнерами в период с апреля по август подскочило на «сотни процентов», что усложнило выполнение климатических обязательств.

Норвегия, Швеция и Исландия стали популярными направлениями для криптодобычи из-за обилия возобновляемых источников энергии и низких цен на электроэнергию.

В Еврокомиссии указали, что поддерживают отказ от алгоритма консенсуса Proof-of-Work в пользу менее энергоемкого Proof-of-Stake или гибридной модели.

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Напомним, майнинговая компания HIVE Blockchain Technologies в мае продала норвежскую дочернюю структуру Kolos Norway AS из-за отмены субсидий на электроэнергию.

Ранее основатель Ark Invest Кэти Вуд выразила уверенность, что биткоин со временем станет экологичнее традиционного сектора финансовых услуг.

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