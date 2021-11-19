Новый геймплей кампании Halo Infinite с прохождением побочной миссии





Одно из главных отличий кампании Halo Infinite от прошлых частей серии — относительно открытый мир со свободным перемещением. Игроки смогут, в том числе, выполнять побочные миссии, чтобы получать опыт и различные другие преимущества для продвижения по основной сюжетной линии.

Портал Game Informer опубликовал сегодня новый геймплей Halo Infinite, где демонстрируется прохождение одной из побочных миссий. В видео можно посмотреть, как происходит захват FOB. Захваченные FOB будут снабжать игроков оружием, транспортными средствами и прочими необходимыми для борьбы с Изгнанными припасами.

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Напомним, что релиз кампании Halo Infinite состоится 8 декабря 2021 года.