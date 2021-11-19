Новый рекламный ролик Xbox Series S с Хаби Леймом





Согласно данным аналитиков, на некоторых рынках игровая приставка Xbox Series S продается даже лучше Xbox Series X. В первую очередь, это связано с дефицитом консолей Xbox Series X.

Xbox Series S имеет тот же набор игр нового поколения, что и Xbox Series X, но обладает более слабыми характеристиками. Но консоль имеет своего покупателя, и для продвижения приставки в массы, Microsoft представила новый рекламный ролик Xbox Series S «Просто Next-Gen» с Хаби Леймом (видеоблоггером, известным своими саркастическими роликами, где он указывает на людей, которые без всякой причины усложняют простые задачи).

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Сейчас Microsoft ведет активную рекламную кампанию, продвигая игровые приставки Xbox Series X | S к праздничному сезону. Несколько дней назад был опубликован новый рекламный ролик Xbox Series X.