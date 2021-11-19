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Обновленные версии BloodRayne и BloodRayne 2 уже доступны на Xbox

Обновленные версии BloodRayne и BloodRayne 2 уже доступны на Xbox


Сегодня на приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоялся релиз обновленных версий BloodRayne. Они получили название BloodRayne: ReVamped и BloodRayne: ReVamped 2. Обе игры имеют целый ряд улучшений, в сравнении с оригиналами:



Разрешение до 4K, улучшенные тени, освещение, вода и многое другое.



Переработанные кат-сцены.



Движок игр работает с несжатыми текстурами.

В обеих играх, BloodRayne: ReVamped и BloodRayne: ReVamped 2, полная русская локализация.

Стоимость каждой игры в Microsoft Store — $19,99.

BloodRayne: ReVamped


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BloodRayne: ReVamped

На заре Второй Мировой Войны Rayne была завербована агентом общества Бримстоун — тайного братства, борющегося со сверхъестественными силами,…
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BloodRayne: ReVamped 2


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BloodRayne 2: ReVamped

Rayne является дампиром — плодом противоестественного союза вампира и человека. Неся в себе смесь вампирской и человеческой кровей, она обла…
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По материалам: newxboxone

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