Обновленные версии BloodRayne и BloodRayne 2 уже доступны на Xbox
Сегодня на приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоялся релиз обновленных версий BloodRayne. Они получили название BloodRayne: ReVamped и BloodRayne: ReVamped 2. Обе игры имеют целый ряд улучшений, в сравнении с оригиналами:
Разрешение до 4K, улучшенные тени, освещение, вода и многое другое.
Переработанные кат-сцены.
Движок игр работает с несжатыми текстурами.
В обеих играх, BloodRayne: ReVamped и BloodRayne: ReVamped 2, полная русская локализация.
Стоимость каждой игры в Microsoft Store — $19,99.
BloodRayne: ReVamped
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BloodRayne: ReVamped
На заре Второй Мировой Войны Rayne была завербована агентом общества Бримстоун — тайного братства, борющегося со сверхъестественными силами,…
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BloodRayne: ReVamped 2
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BloodRayne 2: ReVamped
Rayne является дампиром — плодом противоестественного союза вампира и человека. Неся в себе смесь вампирской и человеческой кровей, она обла…
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