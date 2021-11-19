Опрос: свыше четверти миллиардеров инвестировали в криптовалюты

28% сверхбогатых семей по всему миру уже инвестировали в криптовалюты. Об этом свидетельствуют результаты опроса британской консалтинговой компании Campden Wealth, проведенного среди представителей 385 семейных офисов.

Семейные офисы специализируются на управлении активами, принадлежащими богатым семьям. По опросам компании, средний капитал, находящийся под их управлением, оценивается в $1,6 млрд.

После пандемии COVID-19 семейные офисы стремятся к восстановлению экономического благосостояния. 59% ищут новые инвестиции, 50% перестраивают портфолио, чтобы использовать больше возможностей, ориентированных на рост, 41% диверсифицирует свои портфели.

Инвестиции в криптовалюты есть у 31% богатых семей в Северной Америке и у 28% в Европе, для Азиатско-Тихоокеанского региона эта доля ниже — 19%.

53% респондентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе считают криптовалюты перспективным вложением. В Северной Америке с этим утверждением согласны 43%, в Европе – 33%.

При этом доля криптовалют в активах сверхбогатых семей в целом пока составляет лишь 1%. Однако большинство опрошенных заявили, что в следующем году планируют сохранить долю инвестиций в криптовалюты на нынешнем уровне, 28% собираются нарастить такие инвестиции, и только 4% — сократить.

«Мы начали с выделения на криптовалюты небольшой суммы в рамках наших венчурных инвестиций. Но эти вложения работали очень хорошо и выросли в семь раз в прошлом году, так что они стали более весомой частью портфеля», — цитируют в докладе генерального директора семейного офиса из США.

Среди других отраслей, которые интересуют состоятельных инвесторов, управляющие называют блокчейн, финтех, биотехнологии и электромобили.

Напомним, по данным Crunchbase News, в первой половине 2021 года объем венчурного финансирования в индустрии блокчейна и цифровых активов достиг $8,8 млрд (за вычетом инвестиций Block.one в биржу Bullish). На отрасль пришлось чуть более 3% совокупного объема сделок, который составил $288 млрд.

В июне семейный офис Сороса разрешил трейдерам торговлю биткоином.

В августе о намерении инвестировать в цифровые активы заявила фирма Seek Capital, управляющая личным состоянием британского предпринимателя Саймона Никсона в размере $1,2 млрд.