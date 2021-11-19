Основателя Sirin Labs арестовали в Израиле по подозрению в мошенничестве

В Израиле арестовали основателя ICO-стартапов Sirin Labs, Stx Technologies Limited (Stox) и Leadcoin Моше Хогега по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, отмывании денег и преступлениях на сексуальной почве. Об этом сообщает Haaretz.

Предприниматель также владеет одним из ведущих футбольных клубов страны "Бейтар" (Иерусалим).

Вместе с ним арестованы еще семь подозреваемых, большинство из которых бывшие или нынешние партнеры Хогега и его сотрудники.

Всем восьми вменяют присвоение миллионов шекелей и сговор с целью введения в заблуждение инвесторов криптовалютных проектов. По словам представителя полиции, подозреваемые знали, что эти проекты никогда не будут реализованы.

Правоохранители провели обыски в офисах футбольного клуба в поисках доказательств использования незаконно полученных средств.

Касательно предполагаемых преступлений Хогега на сексуальной почве полиция ведет расследование несколько месяцев и продолжает собирать доказательства. Предположительно в организованных им мероприятиях участвовали несовершеннолетние.

Правоохранители рассчитывают, что обнародование имени Хогега и выдвинутых обвинений побудит больше жертв обратиться с заявлениями.

В числе обвинений против предпринимателя: преступный сговор, мошенничество при отягчающих обстоятельствах, умышленное сокрытие доходов, махинации с документацией и совершение преступлений, связанных с наркотиками.

Суд арестовал Хогега и других подозреваемых, продлив срок содержания под стражей до 24 ноября.

Адвокаты Хогега заявили, что он "категорически отрицает выдвинутые обвинения и всецело сотрудничает со следствием". Они добавили, что расследование покажет безосновательность подозрений.

Напомним, в 2019 году против Хогега подали иск за неправомерное использовании более $4,6 млн, полученных от инвесторов в ходе ICO платформы Stox.

В 2021 году инвесторы ICO-проектов предпринимателя обратились в суд, чтобы взыскать с него $16,1 млн.