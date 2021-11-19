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Основателя Sirin Labs арестовали в Израиле по подозрению в мошенничестве

Основателя Sirin Labs арестовали в Израиле по подозрению в мошенничестве


В Израиле арестовали основателя ICO-стартапов Sirin Labs, Stx Technologies Limited (Stox) и Leadcoin Моше Хогега по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, отмывании денег и преступлениях на сексуальной почве. Об этом сообщает Haaretz.


Предприниматель также владеет одним из ведущих футбольных клубов страны "Бейтар" (Иерусалим). 


Вместе с ним арестованы еще семь подозреваемых, большинство из которых бывшие или нынешние партнеры Хогега и его сотрудники.


Всем восьми вменяют присвоение миллионов шекелей и сговор с целью введения в заблуждение инвесторов криптовалютных проектов. По словам представителя полиции, подозреваемые знали, что эти проекты никогда не будут реализованы.


Правоохранители провели обыски в офисах футбольного клуба в поисках доказательств использования незаконно полученных средств.


Касательно предполагаемых преступлений Хогега на сексуальной почве полиция ведет расследование несколько месяцев и продолжает собирать доказательства. Предположительно в организованных им мероприятиях участвовали несовершеннолетние.


Правоохранители рассчитывают, что обнародование имени Хогега и выдвинутых обвинений побудит больше жертв обратиться с заявлениями.


В числе обвинений против предпринимателя: преступный сговор, мошенничество при отягчающих обстоятельствах, умышленное сокрытие доходов, махинации с документацией и совершение преступлений, связанных с наркотиками.


Суд арестовал Хогега и других подозреваемых, продлив срок содержания под стражей до 24 ноября.


Адвокаты Хогега заявили, что он "категорически отрицает выдвинутые обвинения и всецело сотрудничает со следствием". Они добавили, что расследование покажет безосновательность подозрений.


Напомним, в 2019 году против Хогега подали иск за неправомерное использовании более $4,6 млн, полученных от инвесторов в ходе ICO платформы Stox.


В 2021 году инвесторы ICO-проектов предпринимателя обратились в суд, чтобы взыскать с него $16,1 млн.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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