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Osprey Funds запустит активно управляемый фонд для инвестиций в NFT

Osprey Funds запустит активно управляемый фонд для инвестиций в NFT


Управляющая цифровыми активами Osprey Funds запустит ориентированный на институционалов фонд для инвестиций в сегмент невзаимозаменяемых токенов (NFT) в начале 2022 года. 



Согласно пресс-релизу, компания учредила новую структуру Osprey Alpha, LLC. В ее рамках планируют запускать активно управляемые фонды, клиентами которых станут институционалы и состоятельные инвесторы.


«Мы в бизнесе, чтобы предоставить инвесторам доступ к самым интересным сегментам экосистемы цифровых активов. С Osprey Alpha мы сосредоточимся на разработке и внедрении нескольких уникальных, активно управляемы стратегий для опытных инвесторов, начиная с ориентированного на NFT продукта», — заявил генеральный директор компании Грег Кинг.


Управляющим директором и портфельным менеджером Osprey NFT Fund стал бывший операционный директор платформы StockTwits Джастин Патерно. Он разработает и реализует инвестиционную стратегию фонда.


В разговоре с The Block, Кинг отметил, что со временем фонды под управлением Osprey Alpha могут привлечь «сотни миллионов долларов». По его мнению, NFT представляют новый класс активов, который отличается низкой корреляцией с криптовалютным и традиционным рынками.


Напомним, в сентябре Osprey Funds запустила траст на базе криптовалюты Polygon.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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