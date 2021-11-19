Osprey Funds запустит активно управляемый фонд для инвестиций в NFT

Управляющая цифровыми активами Osprey Funds запустит ориентированный на институционалов фонд для инвестиций в сегмент невзаимозаменяемых токенов (NFT) в начале 2022 года.

🚀 Osprey Funds Establishes Alpha Division, Makes Key Hires, and Readies NFT Fund for Launchhttps://t.co/kPhW7nUJu8 — Osprey Funds (@OspreyFunds) November 18, 2021

Согласно пресс-релизу, компания учредила новую структуру Osprey Alpha, LLC. В ее рамках планируют запускать активно управляемые фонды, клиентами которых станут институционалы и состоятельные инвесторы.

«Мы в бизнесе, чтобы предоставить инвесторам доступ к самым интересным сегментам экосистемы цифровых активов. С Osprey Alpha мы сосредоточимся на разработке и внедрении нескольких уникальных, активно управляемы стратегий для опытных инвесторов, начиная с ориентированного на NFT продукта», — заявил генеральный директор компании Грег Кинг.

Управляющим директором и портфельным менеджером Osprey NFT Fund стал бывший операционный директор платформы StockTwits Джастин Патерно. Он разработает и реализует инвестиционную стратегию фонда.

В разговоре с The Block, Кинг отметил, что со временем фонды под управлением Osprey Alpha могут привлечь «сотни миллионов долларов». По его мнению, NFT представляют новый класс активов, который отличается низкой корреляцией с криптовалютным и традиционным рынками.

Напомним, в сентябре Osprey Funds запустила траст на базе криптовалюты Polygon.