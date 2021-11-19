Первое сезонное приключение Minecraft Dungeons: Cloudy Climb стартует уже 14 декабря





В октябре студия Mojang сообщила, что игра Minecraft Dungeons получит систему сезонов, которая позволит активно дальше развиваться проекту. Как стало известно сегодня, первый сезон получит название Minecraft Dungeons: Cloudy Climb, и он выходит уже 14 декабря.

Разработчики обещают в первом сезонном приключении Minecraft Dungeons новую систему развития, еженедельные испытания и автоматически генерируемую башню, которая меняет свою форму, когда вы меньше всего этого ожидаете. Кроме того, в игре появится множество новых питомцев, эмоций и талантов. Сезоны стартуют для всех игроков, они бесплатные, но добавят в игру и Adventure Pass, который позволит получить особые награды — его придется купить, если вы этого захотите.

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Напомним, что игра Minecraft Dungeons доступна в Game Pass.

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