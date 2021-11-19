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Пищевые котлы: принцип действия, функциональные возможности и неисправности

Пищеварочный котел является неотъемлемой частью кухни любой столовой или заведения общепита. Это разновидность теплового оборудования, предназначенного для готовки блюд и кипячения жидкостей. Котлы универсальны, поскольку могут использоваться не только для приготовления, но и подготовки полуфабрикатов. Это оборудование широко используется в сфере продаж.

Особенности работы оборудования

Принцип действия устройства основан на подогреве продуктов питания с применением пароводяной смеси, образующейся за счет работы теплонагревателя. Конструкция резервуара предусматривает наличие разделительных стенок, между которыми есть герметичное пространство. Вакуум должен быть заполнен водой или теплоносителем, который при нагреве отдает тепло продуктам питания.

Если оборудование функционирует правильно, вероятность подгорания блюда исключается. В случае испарения воды в нагревательной системе оборудование отключается автоматически. Это позволяет сэкономить электроэнергию и улучшить пищевую ценность продуктов, сохранив их вкусовые качества. Регулярное обслуживание котла позволит исключить вероятность подгорания блюд, а бульоны всегда будут сохранять свою прозрачность.

Основные и дополнительные функции пищевых котлов

В зависимости от модели и назначения, конструкция оборудования может предусматривать опрокидывающий механизм, использование которого в целом упростит процедуру выгрузки пищи и очистки рабочей емкости. Современные котлы оснащаются контроллерами регулировки температуры нагрева. Если повар установит значение в 90 °С, блюдо будет готовиться дольше, но в нем сохранятся все полезные вещества и микроэлементы.

В более инновационных моделях пищевого оборудования предусматриваются функции пассировки, смешивания, взбивки и растирки продуктов. Это в целом упрощает процесс готовки, что особенно важно для столовых и заведений с высокой проходимостью. Например, для смешивания ингредиентов для 100 килограмм сала устройству потребуется не больше 3-4 минут. На взбивку такого же объема пюре уйдет 15 мин.

Виды котлов и их особенности

Оборудование можно классифицировать по следующим параметрам:

  1. Устройства, работающие на небольшом избыточном или атмосферном давлении.
  2. Системы с разными источниками тепла. Функцию теплоносителя могут выполнять электроэнергия, твердое топливо, газ или пар.
  3. Опрокидывающимся и неопрокидывающимся (зависит от способа монтажа оборудования). В некоторых моделях конструкция предусматривает наличие съемного варочного резервуара.

В зависимости от технологии обогрева, установка может работать по принципу прямого или косвенного нагрева. В последних используется очищенный дистиллят, за счет чего они и получили такую популярность. Если возникнет необходимость замены теплоносителя, сделать это можно самостоятельно.

На рабочей панели управления находится манометр, предназначенный для контроля уровня давления. Устройство должно предусматривать наличие предохранителя, который срабатывает автоматически при увеличении напряжения в сети.

Основные неисправности и способы их устранения

С какими проблемами можно столкнуться при эксплуатации пищевого оборудования:

  1. Устройство не включается. Распространенная проблема, причина которой обычно заключается в перегорании предохранителя. При ремонте используются оригинальные запчасти для оборудования общепита. Перегорание предохранителя – одна из самых простых в плане устранения неисправностей.
  2. Устройство включено, но нет нагрева. Проблему необходимо искать в выходе из строя ТЭНа или сбоях в его работе. Если причина заключается в окислении контактов, производится их зачистка.
  3. Пищевой котел не работает в автоматическом режиме. При такой проблеме производится проверка реле и манометра, если он предусмотрен конструкцией. Если эти элементы целые, нужно выполнить диагностику проводки и зачистить контакты.

Если при включении оборудования активируется режим «Сухого хода», в первую очередь нужно проверить наличие жидкости в паровом генераторе.

Источник: Запчасти для профессионального кухонного оборудования – https://technodelo.ru

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