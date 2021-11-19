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Почему не стоит спать в одной кровати со своим домашним животным

Почему не стоит спать в одной кровати со своим домашним животным

Многие люди обожают спать со своими четвероногими любимцами, забывая о том, что такой сон может стать большой проблемой для их здоровья.

В недавнем интервью сотрудники CNN поделились тем, что может ожидать людей, которые обожают спать в одной кровати с домашними животными. Но мы сразу вас заверим, что после таких аргументов, вы точно не захотите больше спать со своим четвероногим другом.

«Вы должны понимать, что у собак и кошек сон непостоянный. Они от природы не могут спать как вы, а значит, гарантировано будут передвигаться по кровати, прерывая ваш сон»


И многие могут сказать, что в этом нет проблем, микропробуждения еще никому не мешали жить. Но, как оказалось, что перманентное прерывание сна чревато: высоким давлением, диабетом, серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, появлением лишнего веса. Самое страшное при всем этом, что владелец четвероногого может даже не знать о причине появившихся проблем.

Стоит отметить, что подобное может произойти с теми людьми, которые пускают своего питомца в кровать. Если же четвероногий друг просто находится в комнате, то качество вашего сна не меняется.

«Все мы знаем, что совместный сон с домашним питомцем укрепляет доверие четвероного, но не стоит злоупотреблять подобным, ведь цена таких решений может оказаться слишком высокой для вашего здоровья»

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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