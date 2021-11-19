Подведены итоги первого Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России»

В Минпросвещения России прошло заседание итогового оргкомитета Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России», сообщает пресс-служба ведомства.

Лучшим директором школы в 2021 году была признана Майя Майсурадзе, директор областной гимназии имени Е.М. Примакова (Московская область).

«Современный директор школы – это многогранная личность и многофункциональный профессионал, которому приходится ежедневно решать множество вопросов из самых разных сфер деятельности. Это стратег, определяющий одновременно и внутреннюю политику школы, и её взаимоотношения с внешним миром, социумом. Это педагог, который ни на минуту не забывает, что работает, прежде всего, в интересах конкретных детей, и тем самым вносит свой вклад в развитие всего российского образования», – сказала заместитель Министра просвещения России Анастасия Зырянова.

Она отметила, что конкурс «Директор года России» – это возможность демонстрации и распространения успешного управленческого опыта, а также развития кадрового управленческого потенциала системы образования.

В отборочном этапе конкурса приняли участие более 700 директоров из 68 субъектов Российской Федерации.

В ходе обсуждения возможных корректировок процедуры проведения профессионального состязания своё мнение высказали победитель конкурса «Директор года России», члены оргкомитета, жюри конкурса, победитель и призёры конкурса «Учитель года России – 2021», которые являются советниками Министра просвещения России на общественных началах. Все выступающие признали необходимость проведения такого профессионального конкурса.

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, на закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования, распространение моделей успешной работы. Благодаря конкурсу будет сформирован кадровый резерв лучших управленцев, перед участниками которого откроются новые профессиональные перспективы.

Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, оператор – Фонд новых форм развития образования.