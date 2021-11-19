Подведены итоги Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту

Завершилась Всероссийская олимпиада школьников по искусственному интеллекту, впервые организованная Минпросвещения России, информирует ведомство.

В заключительном этапе состязания приняли участие 50 школьников из 19 регионов России.

Победителем Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту стал Семён Комаров, ученик 9 класса гимназии № 5 муниципального образования город Новороссийск (Краснодарский край).

Второе место занял Алексей Зайцев, ученик 10 класса гимназии №6 города Мурома (Владимирская область), третье – Илья Катаев, ученик 9 класса Кировского физико-математического лицея (Кировская область).

В финале участники решали две сложные задачи в области искусственного интеллекта, связанные с компьютерной обработкой текстов и анализом изображений. Так, требовалось создать модель на основе зрительских отзывов на кинофильмы, с помощью которой можно оценить тональность высказывания и сделать вывод о том, понравился ли фильм конкретному зрителю. Также ребята разрабатывали компьютерный алгоритм анализа фотографий и подсчёта количества звёзд на ночном небе. Участникам следовало обучить модель отличать изображения звёзд от альтернативных источников света, таких как луна и фонари.

Председатель жюри олимпиады академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Ирэна Роберт отметила, что с заданиями заключительного этапа справились не только ученики 10-х и 11-х классов, но и девятиклассники и даже один восьмиклассник.

«Подобных задач нет в школьной программе. Успехи финалистов олимпиады – свидетельство их личной увлечённости и целеустремлённости. Но это также и результат работы педагогов, которые смогли разглядеть одарённых детей, поддержать и развить интерес к информационным технологиям», – сказала Ирэна Роберт.

Заявки на участие в олимпиаде подали более 10 тысяч учеников 8–11-х классов из почти 2 тысяч общеобразовательных организаций 77 субъектов Российской Федерации, участниками основного этапа состязаний стали 1720 школьников.

Победители и призёры получат дипломы и призы. Торжественная церемония награждения состоится 7 декабря 2021 года в 10:00 (по московскому времени), трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте олимпиады.

Олимпиада проводится Министерством просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» в целях реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Организационно-техническое и научно-методическое сопровождение олимпиады обеспечивает Институт стратегии развития образования Российской академии образования.