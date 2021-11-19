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Полнолуние 19 ноября 2021 года: что можно делать, а что нельзя

Полнолуние 19 ноября 2021 года: что можно делать, а что нельзя

19 ноября Луна будет испускать максимум своей энергии. Это будет очень опасный день, поэтому важно знать заранее о том, что в это время можно делать, а что нельзя.


Опасность этого дня будет заключаться в том, что нас ждет не просто Полнолуние в Тельце, но еще и затмение Луны. В этот день начинается коридор затмений — очень важный период, в который судьба предоставляет нам возможность кардинально изменить свою жизнь.

Что можно делать в это Полнолуние

Можно проявлять активность в работе. Конечно, не стоит переутомляться, но в этот день можно и даже нужно самоотверженно и ответственно трудиться. Нельзя оставлять неразрешенных дел и задач на потом. Если вы не уверены в том, что сможете преуспеть в чем-то, лучше отложить это на другой день.

Можно заниматься уборкой. Ни в коем случае не привлекайте к уборке по дому тех близких людей, которые этого не хотят. Сделайте все сами. Если нет возможности навести порядок во всем жилище, сфокусируйтесь на одной комнате или убраться везде понемногу.

Можно побыть в уединении. В это Полнолуние астрологи советуют уходить от общения и не посещать людных мест. Лучше побыть дома и заняться чем-то приятным в одиночку. Активное общение и развлечения — не самый лучший способ провести вечер пятницы.


Можно совершать запланированные покупки. Шопинг поможет отвлечься от проблем. Главное, чтобы вы покупали только то, что необходимо. Лишние траты могут вас разочаровать в ближайшем будущем.

Что нельзя делать 19 ноября

Нельзя ругаться с людьми. Неважно, близкий это человек или случайный прохожий. В этот опаснейший день любой конфликт может стать огромной проблемой. Люди будут мстительны, негативны и неуступчивы.

Нельзя сплетничать. Не говорите плохо об окружающих в это Полнолуние. Также не рассказывайте им про чужие секреты и планы. Либо говорите что-то хорошее, либо не поддерживайте подобные темы вовсе.

Нельзя полагаться на интуицию. Полагайтесь на факты, а не на домыслы. Ваше шестое чувство может полностью ослабнуть, но вы этого толком не заметите.

Нельзя вмешиваться в жизнь окружающих. Если вам есть что посоветовать или чем помочь, не предлагайте помощь до тех пор, пока вас об этом не попросят. В случае неудачи в ней обвинят вас. Попытка помочь обернется ссорой или, как минимум, недовольством.

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По материалам: dailyhoro.ru

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