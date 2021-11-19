Польша закончила строительство морской части конкурента СП-2

Вадим Карасев

В Польше завершились работы по укладке морской части газопровода Baltic Pipe. Ожидается, что он станет конкурентом "Северному потоку 2" и позволит диверсифицировать источники поставок.

Компания Gaz-System, выступающая в роли оператора национальной сети газотранспортных систем, намерена запустить трубопровод уже в 2022 году. Его мощность составит 10 млрд м³ – это сопоставимо с объемами газа, которые Польша получает по контракту с "Газпромом". Сегодня в пресс-службе фирмы подтвердили окончание важного этапа работ.

Завершена прокладка морского участка газопровода Baltic Pipe. Сегодня мы сделали последний сварной шов на газопроводе, соединяющем побережья Дании и Польши.

Планируется, что Baltic Pipe обеспечит транспортировку углеводородов, добываемых с месторождений на норвежском шельфе. Запуск намечен на октябрь следующего года, параллельно Польша должна целиком отказаться от российского газа.

Как сообщал Ruposters, недавно Германия остановила сертификацию СП-2 и выдвинула ряд требований к компании-оператору.