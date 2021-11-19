Работники «ИркутскАвтодора» с 5:00 проводят противогололедную обработку дорог в Иркутске

С 5:00 19 ноября в Иркутске ведется противогололедная обработка дорог. Уже использовано 380 тонн противогололедного материала. Об этом мэру города Руслану Болотову доложил директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков. 26 единиц техники приступило к посыпанию проезжей части с начала снегопада, еще 16 машин очищают тротуары, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Сергей Чертков:

– Техника и персонал предприятия дежурят в круглосуточном режиме, поэтому мы начали готовить улицы к утреннему наплыву транспорта и пешеходов еще в 5:00. На данный момент уже обработаны участки с выраженным рельефом, интенсивным движением, центральные улицы. Очищаются пешеходные тротуары и остановочные пункты. С 8:30 до 10:30 часть техники уходит с крупных улиц, чтобы не мешать автомобилистам, потом объем обработки наращивается снова.

Обработку улиц противогололедным материалом будут продолжать до окончания снегопада, затем начнется фаза сметания выпавших осадков к обочинам и вывоз снега. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и обращать повышенное внимание на работающую технику, чтобы не создавать дополнительных сложностей на улицах города. В случае экстренных ситуаций следует обращаться в Единую диспетчерскую службу города по номеру: 520-112.