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Равшана Куркова рассталась с возлюбленным, отцом своего первенца

Равшана Куркова рассталась с возлюбленным, отцом своего первенца
41-летняя актриса Равшана Куркова только в августе сообщила, что у нее растет сын. А СМИ уже пишут, что она рассталась с его отцом. Равшана Куркова и Сергей Амарян больше не вместе. Информацию о разрыве пары, воспитывающей общего сына — Гаспара, опубликовал ряд СМИ. Как утверждается, в сентябре актриса не пришла на день рождения совладельца боксерского клуба. Помимо этого журналистам удалось узнать, что Амарян уже якобы закрутил новый роман. Говорят, что отец сына Курковой теперь встречается с подругой Анны из группы CREAM SODA. Не исключено, что этот роман начался еще до разрыва Гаспаряна с матерью его сына. На том, что Куркова осталась одна с ребенком настаивает источник Wmj.ru, ссылаясь на информацию из Telegram-канала «Только никому». Куркова, стоит отметить, действительно уже довольно давно не публикует совместные фото со своим избранником. Более того, когда в августе актриса призналась, что целый год скрывала сына, она уже тогда позировала на фото без отца ребенка.
Равшана Куркова с сыном Гаспаром «Мое сердце растет вместе с сыном. И, конечно, это лучший год в моей жизни: самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый»,— поделилась тогда Куркова. Больше актриса не дала ни одного комментария о воспитании Гаспара или отношениях с бойфрендом. Кстати, по слухам, ребенок появился на свет с помощью суррогатного материнства. Во всяком случае Равшана не делала больших перерывов в работе, связанных с беременностью. Курковой упорно не везет в любви. Сначала она пыталась построить семейное счастье с фотографом Семеном Курковым, потом с Артемом Ткаченко, а затем собиралась выйти замуж за Илью Бачурина. После этого у актрисы случился роман с каскадером Станиславом Румянцевым. Теперь, похоже, в «коллекцию» бывших добавился и Амарян.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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