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Разработчики Metal: Hellsinger отменили версию игры для Xbox One

Разработчики Metal: Hellsinger отменили версию игры для Xbox One


Студия The Outsiders и издательство Funcom сегодня сообщили детали разработки игры Metal: Hellsinger. Ожидалось, что игра выйдет в 2021 году, но создатели проекта не успевают его закончить. Теперь выход Metal: Hellsinger назначен на 2022 год.

Кроме того, разработчики игры Metal: Hellsinger официально сообщают, что пересмотрели список платформ, где состоится релиз проекта. Игра выходит на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Ранее были заявлены версии для Xbox One и Playstation 4 — они отменены.

Metal: Hellsinger — это ритм-шутер от первого лица, в котором вы игрокам предстоит прорываться через полчища демонов в аду под соответствующее музыкальное сопровождение.


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По материалам: newxboxone

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