РДШ и «Что? Где? Когда?» провели первую всероссийскую игру для учеников начальных классов

Российское движение школьников и «Что? Где? Когда?» провели первую всероссийскую игру для учеников начальных классов, сообщает пресс-служба РДШ.

Ведущий Михаил Крюк выходил на связь из Охотничьего домика. Игра стала итоговым мероприятием первого трека программы «Орленок – эрудит».

В онлайн-игре приняли участие более 5000 детей из почти 500 классов: представители Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской, Московской областей, Ставропольского края и города Севастополя.

«Игра «Что? Где? Когда?» – одна из самых известных и интересных телепередач нашей страны, которая уже более 45 лет популяризирует в России интеллектуальные игры. ЧГК можно считать отечественным прародителем идеи о том, что быть умным – это тренд любого поколения. Популярность этой игры в России огромна, локально в школах разных регионов в нее играют и старшеклассники, и ученики средних классов и, конечно, школьники младших классов. Кто-то проводит муниципальные и региональные игры, ну а мы решили, что именно РДШ должно вывести школьников на всероссийский уровень игры «Что? Где? Когда?», – сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» и Всероссийский детский центр «Орленок» с октября 2021 года реализуют программу развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России». В течение года ребята и учителя примут участие в коллективно-творческих делах разных направленностей. Всего будет представлено семь треков, в которых ребята будут достигать звания «Орленок».

По итогам реализации программы участников ждут образовательные смены в регионах, а самые активные отправятся во Всероссийский детский центр «Орленок».

Программа «Орлята России» разработана в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» и направлена на формирование социально значимых качеств личности обучающихся, а также ключевых базовых ценностей: Родина, семья, природа, дружба, труд, милосердие.

Президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Организация создана в целях «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».