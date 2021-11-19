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Роскомнадзор удалил 1 900 ссылок на аниме-сериалы из-за сцен жестокости

Роскомнадзор удалил 1 900 ссылок на аниме-сериалы из-за сцен жестокости

Роскомнадзор заблокировал и удалил более 1 900 ссылок, ведущих на сайты с мультипликационными произведениями и аниме-сериалами. Под цензуру они попали из-за сцен жестокости, сообщили в ведомстве.


Кадр из аниме "Мой сосед Тоторо"

Какие именно сериалы вошли в этот список, не сообщается. Но в ведомстве блокировку объяснили тем, что просмотр этих аниме может крайне негативно сказаться на детской психике.

Просмотр несовершеннолетними данных сериалов может оказать существенное негативное воздействие на детскую несформированную психику, а агрессивная модель поведения главных героев аниме (популярного среди подростков вида мультипликации) может восприниматься подростками как правильная, выигрышная, уверенная и надежная,

— отметили в пресс-службе Роскомнадзора.

В РНК добавили, что заблокированные аниме изобилуют сценами насилия и расчленения тел. В ведомстве считают, что подростки могут начать идентифицировать себя с персонажами мультфильмов и будут им подражать.


Кадр из аниме "Унесенные призраками"

Советский и российский художник-мультипликатор Гарри Бардин действия Роскомнадзора раскритиковал и заявил, что ведомство не должно решать вопросы нравственности и морали.

По Конституции у нас в России цензуры нет. Они суют свой нос, куда собака ничего не сует. Покажите мне человека, который считает, что это правильно, и я плюну ему в лицо. Японцы — что, дурная нация? Мы что, дурнее японцев? Почему им можно, а нам нельзя? Почему мы ставим себя в положение второсортных людей? Почему Роскомнадзор взял на себя роль охранника нашей нравственности и морали? Есть родители, есть школа. Надо доверять своему народу,

— сказал он в интервью радио "Говорит Москва".


Мариана Панкина
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По материалам: spletnik.ru

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