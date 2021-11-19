Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Роспатриотцентр проведет Всероссийский семинар по борьбе с фальсификацией истории

Роспатриотцентр проведет Всероссийский семинар по борьбе с фальсификацией истории

Роспатриотцентр проведет Всероссийский семинар по борьбе с фальсификацией истории

Роспатриотцентр 20 ноября проведет в онлайн-формате Всероссийский семинар по борьбе с фальсификацией истории, сообщает пресс-служба центра.

В нем примут участие более 700 учителей школ из всех субъектов Российской Федерации.

Семинар проводится с целью повышения уровня участия педагогического сообщества в противодействии фальсификации истории, а также ориентирован на создание условий для успешного обучения и патриотического воспитания детей и молодежи.

«Историю, которую наша Родина писала кровью своих сыновей и бережно хранила не только в официальных документах, на страницах учебников и научных изданий, но и в сердцах матерей, жен и детей, потерявших самых близких, сегодня варварски переписывают. Переписывают уже, конечно, не кровью, а хладнокровной, алчной рукой. Только своей непримиримостью, памятью и просвещением мы можем отстоять правду, отстоять историю не только всего государства, но и каждой отдельной семьи», – сказал директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова.

Онлайн-трансляция семинара пройдет на официальном сайте Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  и в официальной группе Роспатриотцентра в соцсети «ВКонтакте».

Организаторами семинара выступают ФГБУ «Роспатриотцентр» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Главный партнер программы семинара – Российское военно-историческое общество.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Ксения Собчак воссоединилась с Максимом Виторганом на пиратской вечеринке сына
Ксения Собчак воссоединилась с Максимом Виторганом на пиратской
Друг Марины Хлебниковой рассказал, что она была в глубокой депрессии
Друг Марины Хлебниковой рассказал, что она была в глубокой депрессии
Хидэки Камиа извинился перед Microsoft за отмену игры Scalebound
Хидэки Камиа извинился перед Microsoft за отмену игры Scalebound
Анонсировали Pac-Man Museum+ для Xbox — коллекция игр серии Pac-Man
Анонсировали Pac-Man Museum+ для Xbox — коллекция игр серии Pac-Man
598 человек заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки
598 человек заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки
В Иркутске после вмешательства СКР строительная компания погасила 31 миллион рублей долгов по зарплате
В Иркутске после вмешательства СКР строительная компания погасила 31
Ангарчанин предстанет перед судом за гибель мужчины из-за случайно взорванной гранаты
Ангарчанин предстанет перед судом за гибель мужчины из-за случайно
Болельщики смогут поддержать «Байкал-Энергию» на чемпионате России при заполнении Ледового дворца «Байкал» на 25%
Болельщики смогут поддержать «Байкал-Энергию» на чемпионате России
В Иркутске семь участников банды Алиева получили от 4,4 до 13 лет колонии строгого режима
В Иркутске семь участников банды Алиева получили от 4,4 до 13 лет
В Братске столкнулись автомобиль ВАЗ и пассажирский автобус
В Братске столкнулись автомобиль ВАЗ и пассажирский автобус
Unbound: Worlds Apart доберется до Xbox в феврале 2022 года
Unbound: Worlds Apart доберется до Xbox в феврале 2022 года
Кооператив в кампанию Halo Infinite добавят не раньше мая 2022 года, режим Forge позже
Кооператив в кампанию Halo Infinite добавят не раньше мая 2022 года,

Топ на сегодня

Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина (видео)
Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина
Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни
Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни
Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для конкуренции с Meta
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для
Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это время, чтобы изменить жизнь к лучшему
Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это

Еще по теме

В Ульяновске проходит Всероссийский семинар-совещание «Воспитание в педагогических вузах»
В Хабаровске завершились сборы руководителей военно-патриотических клубов
В Москве пройдет семинар по проблемам преподавания языков народов России
В Ижевске 15–16 ноября пройдет Всероссийский семинар для сотрудников центров «IT-куб»