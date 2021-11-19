Роспатриотцентр проведет Всероссийский семинар по борьбе с фальсификацией истории

Роспатриотцентр 20 ноября проведет в онлайн-формате Всероссийский семинар по борьбе с фальсификацией истории, сообщает пресс-служба центра.

В нем примут участие более 700 учителей школ из всех субъектов Российской Федерации.

Семинар проводится с целью повышения уровня участия педагогического сообщества в противодействии фальсификации истории, а также ориентирован на создание условий для успешного обучения и патриотического воспитания детей и молодежи.

«Историю, которую наша Родина писала кровью своих сыновей и бережно хранила не только в официальных документах, на страницах учебников и научных изданий, но и в сердцах матерей, жен и детей, потерявших самых близких, сегодня варварски переписывают. Переписывают уже, конечно, не кровью, а хладнокровной, алчной рукой. Только своей непримиримостью, памятью и просвещением мы можем отстоять правду, отстоять историю не только всего государства, но и каждой отдельной семьи», – сказал директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова.

Онлайн-трансляция семинара пройдет на официальном сайте Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и в официальной группе Роспатриотцентра в соцсети «ВКонтакте».

Организаторами семинара выступают ФГБУ «Роспатриотцентр» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Главный партнер программы семинара – Российское военно-историческое общество.