Российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории выполнила уникальный прыжок

Вадим Карасев

Отечественная фигуристка Аделия Петросян выполнила каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа в произвольной программе на Кубке России в Перми. 14-летняя спортсменка стала первой в истории женского катания, кому удалось исполнить четверной риттбергер на соревнованиях.

За прокат россиянка получила 147,15 балла и заняла второе место на турнире, набрав в сумме 213,26 балла. Первое место осталось за Софьей Муравьевой с 216,64 балла, а на третьем расположилась Софья Самодурова (188,39).

Аделия Петросян тренируется под руководством Этери Тутберидзе, в прошлом сезоне спортсменка стала победительницей Кубка России среди юниоров. Первой в истории женского одиночного катания исполнительницей четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официального соревнования стала тоже ученица Тутберидзе Александра Трусова.

Ранее Ruposters писал, что 15-летняя российская фигуристка установила два мировых рекорда на Гран-при в Канаде.