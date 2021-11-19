Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории выполнила уникальный прыжок

Российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории выполнила уникальный прыжок

Отечественная фигуристка Аделия Петросян выполнила каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа в произвольной программе на Кубке России в Перми. 14-летняя спортсменка стала первой в истории женского катания, кому удалось исполнить четверной риттбергер на соревнованиях.

За прокат россиянка получила 147,15 балла и заняла второе место на турнире, набрав в сумме 213,26 балла. Первое место осталось за Софьей Муравьевой с 216,64 балла, а на третьем расположилась Софья Самодурова (188,39).

Аделия Петросян тренируется под руководством Этери Тутберидзе, в прошлом сезоне спортсменка стала победительницей Кубка России среди юниоров. Первой в истории женского одиночного катания исполнительницей четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официального соревнования стала тоже ученица Тутберидзе Александра Трусова.

Ранее Ruposters писал, что 15-летняя российская фигуристка установила два мировых рекорда на Гран-при в Канаде.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Роспатриотцентр проведет Всероссийский семинар по борьбе с фальсификацией истории
Роспатриотцентр проведет Всероссийский семинар по борьбе с
В Приморье открыли восемь новых мастерских по стандартам WorldSkills
В Приморье открыли восемь новых мастерских по стандартам WorldSkills
РДШ и «Что? Где? Когда?» провели первую всероссийскую игру для учеников начальных классов
РДШ и «Что? Где? Когда?» провели первую всероссийскую игру для
В «Смене» стартовала Школа инженерных решений
В «Смене» стартовала Школа инженерных решений
В столице для учеников медиаклассов стартовал творческий конкурс, посвященный 80-летию битвы под Москвой
В столице для учеников медиаклассов стартовал творческий конкурс,
Саша Савельева могла умереть во время беременности
Саша Савельева могла умереть во время беременности
Игоря Крутого втянули в скандальный суд Полины Гагариной
Игоря Крутого втянули в скандальный суд Полины Гагариной
Супруга Дмитрия Харатьяна восхитила красотой и молодым видом
Супруга Дмитрия Харатьяна восхитила красотой и молодым видом
Андрей Малахов показал, как изменился за 20 лет
Андрей Малахов показал, как изменился за 20 лет
На Ольхоне под лед провалился автомобиль с водителем и двумя пассажирами
На Ольхоне под лед провалился автомобиль с водителем и двумя
Восемь тонн вторсырья вывезли волонтеры с берегов Байкала в 2021 году
Восемь тонн вторсырья вывезли волонтеры с берегов Байкала в 2021 году
Байкальский банк Сбербанка продолжает развивать партнерскую сеть по приёму коммунальных платежей
Байкальский банк Сбербанка продолжает развивать партнерскую сеть по

Топ на сегодня

Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина (видео)
Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина
Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни
Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для конкуренции с Meta
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для
Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это время, чтобы изменить жизнь к лучшему
Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это

Еще по теме

Трусова стала первой российской фигуристкой, сделавшей чистый четверной на стартах
Фигуристка Анна Щербакова исполнила самый сложный элемент в истории женского катания
Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Саханович победила на турнире серии "Челленджер" в Варшаве