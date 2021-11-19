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Российский Красный Крест объявил сбор средств для помощи Беларуси

Российский Красный Крест объявил сбор средств для помощи Беларуси

Российский Красный Крест (РКК) запустил сбор средств для оказания помощи Белорусскому Красному Кресту в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими коллегами из Белорусского Красного Креста, к тому же в июле у нас был подписан Меморандум о взаимопонимании. На данный момент около двух тысяч беженцев по-прежнему находятся в стихийном лагере на польско-белорусской границе. Сейчас мы от своих коллег из Национального Общества Красного Креста Беларуси получили первичную информацию по потребностям и объявляем сбор средств, а также гуманитарной помощи. Вся наша деятельность, как и прежде, будет организована в соответствии с Основополагающими Принципами Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и в координации с Международной Федерацией", - сказал председатель РКК Павел Савчук.

Миграционный кризис на границе продолжается с весны 2021 года. В начале ноября там собрались несколько тысяч человек, некоторые из них пытались силой прорваться в Польшу. По данным "Sputnik Беларусь" утром 8 ноября в Беларуси беженцы из разных стран прошли колонной к границе с Польшей. Мигранты продолжают попытки штурма. На данный момент на белорусско-польской границе пострадали 65 человек от применения польскими силовиками спецсредств, в том числе и гражданин России.

Российский Красный Крест призывает общественные организации и бизнес-сообщество поддержать наше братское Национальное Общество и людей, которые оказались в трудной ситуации. 

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По материалам: uposters.ru

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