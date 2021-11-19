Российский Красный Крест объявил сбор средств для помощи Беларуси

Вадим Карасев

Российский Красный Крест (РКК) запустил сбор средств для оказания помощи Белорусскому Красному Кресту в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими коллегами из Белорусского Красного Креста, к тому же в июле у нас был подписан Меморандум о взаимопонимании. На данный момент около двух тысяч беженцев по-прежнему находятся в стихийном лагере на польско-белорусской границе. Сейчас мы от своих коллег из Национального Общества Красного Креста Беларуси получили первичную информацию по потребностям и объявляем сбор средств, а также гуманитарной помощи. Вся наша деятельность, как и прежде, будет организована в соответствии с Основополагающими Принципами Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и в координации с Международной Федерацией", - сказал председатель РКК Павел Савчук.

Миграционный кризис на границе продолжается с весны 2021 года. В начале ноября там собрались несколько тысяч человек, некоторые из них пытались силой прорваться в Польшу. По данным "Sputnik Беларусь" утром 8 ноября в Беларуси беженцы из разных стран прошли колонной к границе с Польшей. Мигранты продолжают попытки штурма. На данный момент на белорусско-польской границе пострадали 65 человек от применения польскими силовиками спецсредств, в том числе и гражданин России.

Российский Красный Крест призывает общественные организации и бизнес-сообщество поддержать наше братское Национальное Общество и людей, которые оказались в трудной ситуации.