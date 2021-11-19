С 15 ноября в Братске разыскивают 74-летнего мужчину

Полицейские в Братске разыскивают без вести пропавшего 74-летнего Алексея Климова. С заявлением о розыске обратились родственники. Последний раз мужчину видели 15 ноября в СНТ «Заозерное» жилого района Бикей, сейчас о нем ничего не известно.

Приметы: на вид 70 лет, рост около 170-175 сантиметров, плотного телосложения, седые кучерявые волосы, серо-голубые глаза, прямой нос В день исчезновения был одет в черную куртку без капюшона, классические черные брюки с портупеей на ремне, красный свитер со вставками в виде белых полос на груди, красную футболку, черные ботинки на замке и вязаную черную шапку.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о пропавшем, просьба обращаться в дежурную часть МУ МВД России «Братское» по телефонам: (3953) 41-20-03 или 02 (102 - с номеров любого оператора сотовой связи).