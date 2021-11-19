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С 18 ноября Усть-Илимск начал принимать самолеты вместимостью до 48 пассажиров

С 18 ноября Усть-Илимск начал принимать самолеты вместимостью до 48 пассажиров

18 ноября выполнен первый регулярный рейс Иркутск-Усть-Илимск-Иркутск авиакомпании «ИрАэро» на самолете Ан-24 вместимостью до 48 пассажиров. Об этом на своей странице в «Фейсбук» рассказал депутат Законодательного собрания Иркутской области Артем Лобков.

Самолеты из областного центра в Усть-Илимск и обратно будут летать дважды в неделю – по воскресеньям и четвергам. Вылет из Иркутска в 09:20 по местному времени, посадка в Усть-Илимске - в 11:10. Обратный рейс – вылет из Усть-Илимска в 12:00, посадка в Иркутске в 13:50.

Как рассказал депутат журналисту IRK.ru, ранее аэропорт Усть-Илимска принимал только самолеты на 17 мест. После выполнения ряда предписаний Росавиация подписала технический акт о допуске посадочной площадки к полетам на воздушных судах третьего класса большей вместимости.

Несколько дней назад депутаты Артем Лобков и Виталий Перетолчин провели рабочую встречу с представителями министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, руководством авиакомпании «ИрАэро», обсудили вопросы безопасности и дальнейшего развития аэропорта в северном городе. Достигнута договоренность о снижении стоимости авиабилетов Иркутск-Усть-Илимск с 8 до 6 тысяч рублей. Продажи авиабилетов открыты до 31 декабря.

Артем Лобков:
— Сейчас идет работа над областным бюджетом на 2022 год, в проекте предусмотрены средства на субсидирование маршрута Иркутск–Усть-Илимск–Иркутск. Будет определен авиаперевозчик, который получит субсидию из регионального бюджета на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам воздушным транспортом по обозначенному маршруту.

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов. В списке обозначен маршрут Красноярск–Усть-Илимск. Авиаперевозки будет выполнять АО «КрасАвиа» на самолете L-410 два раза в неделю с 1 января по 31 декабря 2022 года.

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По материалам: irk

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