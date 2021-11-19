Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Саша Савельева могла умереть во время беременности

Саша Савельева могла умереть во время беременности
Певица Саша Савельева рассказала о страшных проблемах во время беременности. Артистка решилась рассказать, через что она прошла во время родов. Из-за осложнений сын певицы появился на свет на полтора месяца раньше срока. Саша Савельева и Кирилл Сафонов вместе уже больше десяти лет. Супруги давно мечтали о ребенке, но певице никак не удавалось забеременеть. «В какой-то момент мы решили просто ждать. И вот я с группой «Фабрика» очень далеко в Иркутской области. Понимаю, что внутренние ощущения странные, как будто в организме что-то поменялось. Я никому ничего не сказала, но по прилету в Москву прямо из аэропорта поехала в клинику. Доктор направила меня на анализ крови и буквально через полчаса перезвонила: «Саша, ты беременна!» — рассказала певица. При этом Савельева продолжала работать. В декрет она ушла лишь на пятом месяце. В этот период Саша собиралась наслаждаться семейным уютом и готовиться к встрече с малышом. Однако обстоятельства сложились иначе. Однажды, когда артистка находилась на 34-й неделе беременности, ее самочувствие резко ухудшилось.
Саша Савельева «Поздним вечером я понимаю, что что-то не так. Леон как-то странно перевернулся. Решаю померить давление. Когда посмотрела на тонометр, подумала, что он сломался, — цифры зашкаливали. Я позвонила врачу, и она прислала за мной скорую. В роддоме мне диагностировали преэклампсию — осложнение беременности, которое может случиться на любом сроке. Причем угроза жизни есть и для ребенка, и для матери. Страшная штука», — вспомнила Савельева. Сначала врачи пытались снизить давление, но самочувствие Саши продолжало ухудшаться. Тогда-то медики и пришли к выводу, что откладывать роды нельзя. Разумеется, и Савельева, и Сафонов очень переживали за здоровье сына. В сложный период Кирилл был рядом и пытался помочь супруге. «Не все шло гладко. Я видел, как врачи запереживали. Анестезиолог побелел, когда что-то пошло не так. Это была секундная пауза, момент принятия ответственных решений. Было страшно, но у меня была другая задача — не транслировать это Саше. Я сидел и улыбался. И первым из нас двоих увидел сына», — подчеркнул Кирилл. Когда Леон появился на свет, малыша тут же унесли в реанимацию. У него был очень маленький вес, и следующие две недели медики тщательно следили за его состоянием. Все это время родители сходили с ума от волнения. После выписки из роддома переживаний меньше не стало. «Мы постоянно посещали врачей, из-за маленького веса нужно было следить за прибавками. Типичный для мамы день сурка осложнялся необходимостью кормить по часам, а не по требованию, и будить Леона на кормления, даже если он спал», — рассказала Савельева. Сейчас Леону уже два с половиной года, и он полностью здоров. Супруги не устают благодарить Бога за то, что в итоге ситуация разрешилась благополучно. В интервью для Cosmopolitan звезды признались, что родительские эмоции, испытываемые ими, стоили всех переживаний и бессонных ночей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Роспатриотцентр проведет Всероссийский семинар по борьбе с фальсификацией истории
Роспатриотцентр проведет Всероссийский семинар по борьбе с
В Приморье открыли восемь новых мастерских по стандартам WorldSkills
В Приморье открыли восемь новых мастерских по стандартам WorldSkills
РДШ и «Что? Где? Когда?» провели первую всероссийскую игру для учеников начальных классов
РДШ и «Что? Где? Когда?» провели первую всероссийскую игру для
В «Смене» стартовала Школа инженерных решений
В «Смене» стартовала Школа инженерных решений
В столице для учеников медиаклассов стартовал творческий конкурс, посвященный 80-летию битвы под Москвой
В столице для учеников медиаклассов стартовал творческий конкурс,
Саша Савельева могла умереть во время беременности
Саша Савельева могла умереть во время беременности
Игоря Крутого втянули в скандальный суд Полины Гагариной
Игоря Крутого втянули в скандальный суд Полины Гагариной
Супруга Дмитрия Харатьяна восхитила красотой и молодым видом
Супруга Дмитрия Харатьяна восхитила красотой и молодым видом
Андрей Малахов показал, как изменился за 20 лет
Андрей Малахов показал, как изменился за 20 лет
На Ольхоне под лед провалился автомобиль с водителем и двумя пассажирами
На Ольхоне под лед провалился автомобиль с водителем и двумя
Восемь тонн вторсырья вывезли волонтеры с берегов Байкала в 2021 году
Восемь тонн вторсырья вывезли волонтеры с берегов Байкала в 2021 году
Байкальский банк Сбербанка продолжает развивать партнерскую сеть по приёму коммунальных платежей
Байкальский банк Сбербанка продолжает развивать партнерскую сеть по

Топ на сегодня

Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина (видео)
Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина
Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни
Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для конкуренции с Meta
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для
Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это время, чтобы изменить жизнь к лучшему
Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это

Еще по теме

Саша Савельева и Кирилл Сафонов с сыном Леоном отдыхают в Италии
Саша Савельева рассказала о долгих попытках забеременеть: "Сказали — надо подождать"
Солистка группы "Фабрика" показала фигуру в бикини у грязного бассейна (фото)
Саша Савельева поздравила мужа с десятой годовщиной свадьбы и поделилась видео из семейного архива