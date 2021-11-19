Селена Гомес объявила о запуске кампании по охране психического здоровья

Вадим Карасев

29-летняя певица и актриса Селена Гомес объявила о запуске медиакампании по охране психического здоровья под названием WonderMind, которая стартует в следующем году. Об этом она рассказала в интервью журналу Entrepreneur.

Кампанию звезда запустит вместе со своей мамой — голливудским продюсером Мэнди Тифи — и подругой Даниэллой Пирсон.

Психическое здоровье — это то, что очень близко мне. Очень важно, чтобы было место, где люди могут собраться вместе и понять, что они не одиноки в своем пути к психическому здоровью,

— отметила Селена.





Селена Гомес с мамой Мэнди Тифи и подругой Даниэллой Пирсон

В кампании будут представлены подкасты, ежедневные статьи с советами, интервью и полезные инструменты, касающиеся психического здоровья.

Гомес отметила важность психического здоровья, подробно описав свои ментальные проблемы, с которыми она сталкивалась, в частности из-за критики в соцсетях. Селена часто становилась мишенью для хейтеров, которые осуждали ее внешний вид, не стесняясь в выражениях. Из-за развившейся депрессии Гомес даже проходила курс лечения в реабилитационной клинике и брала перерыв в виртуальном общении.

Instagram заставил меня почувствовать себя куском дерьма. Я думала, что недостаточно хорошо выгляжу и ощущаю себя,

— поделилась Гомес.





Когда Селена на время уходила из Instagram, она была самой популярной персоной в соцсети по количеству подписчиков — пожалуй, все блогеры мечтают о таком статусе. Но Гомес признается, что, уйдя из социальной сети, она почувствовала себя гораздо счастливее.

Я испытала огромное облегчение от того чувства, что больше не сижу в этом крошечном телефоне, где люди говорят ужасные вещи. Зачем мне наполнять этим свои дни? Я также начала понимать, что весь этот мир жил нереальной жизнью. Эти люди были идеальными, красивыми и счастливыми постоянно,

— сказала звезда.

Сейчас в соцсети у Селены более 273 миллионов подписчиков, и она продолжает оставаться одной из самых популярных персон в Instagram.





В 2018 году у певицы диагностировали биполярное расстройство. Но диагноз ее не расстроил — певица призналась, что испытала облегчение, так как он многое прояснил для нее самой. О своих проблемах Гомес откровенно рассказывает публично и хочет, чтобы благодаря ее кампании люди, испытывающие ментальные проблемы, тоже открыто о них говорили, не боясь осуждения.

Мариана Панкина