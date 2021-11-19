Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером

Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Актер Сергей Жигунов подал в суд на Леонарда Блаватника. Съемками нового сериала для Первого канала «В парке Чаир» занималась кинокомпания «Амедиа продакшн» и продюсировал Сергей Жигунов. Актер утверждает, что он также является соавтором сценария нового проекта. Съемки 12-серийной картины с Антоном Хабаровым и Любовью Константиновой в главных ролях проходили в Москве и Суздале, где устанавливали декорации 40-х годов, в течение полугода. Теперь же есть риск, что телезрители так и не увидят работу. Сергей Жигунов подал в суд на компанию «Амедиа продакшн», владельцем которой является миллионер из списка «Форбс» Леонард Блаватник.
Сергей Жигунов «Да, действительно, я подал исковое заявление по поводу авторских прав на сценарий сериала «В парке Чаир». Я являюсь соавтором этого проекта. В течение полутора лет руководил авторской группой и осуществлял продюсирование, у нас есть все доказательства этого, которые в ближайшее время будут предъявлены в суде», — цитирует Жигунова «СтарХит». Добавим, что первое заседание по делу состоялось 11 ноября, следующее назначено на девятое декабря.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Польша закончила строительство морской части конкурента СП-2
Польша закончила строительство морской части конкурента СП-2
Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни
Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни
Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Николай Валуев захотел крови от ревности
Николай Валуев захотел крови от ревности
Борис Корчевников рассказал о своей бывшей возлюбленной
Борис Корчевников рассказал о своей бывшей возлюбленной
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для конкуренции с Meta
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для
В ЦБ РФ обсудили комиссии за операции с цифровым рублем
В ЦБ РФ обсудили комиссии за операции с цифровым рублем
В Конгрессе США предложили изменить определение брокера в инфраструктурном плане
В Конгрессе США предложили изменить определение брокера в
Банк России выступил против биткоин-платежей внутри страны
Банк России выступил против биткоин-платежей внутри страны
Джордан Питерсон инвестировал в биткоин после разговора с Сайфедином Аммусом
Джордан Питерсон инвестировал в биткоин после разговора с Сайфедином
Эксперты ЭИСИ обсудили опыт и перспективы применения QR-кодов
Эксперты ЭИСИ обсудили опыт и перспективы применения QR-кодов
Официально: игру Lawn Mowing Simulator добавят в Game Pass
Официально: игру Lawn Mowing Simulator добавят в Game Pass

Топ на сегодня

Предсказания на 2022 год
Предсказания на 2022 год
Дени Байсаров анонсировал секретную вечеринку в Москве с входными билетами по 15 тысяч рублей
Дени Байсаров анонсировал секретную вечеринку в Москве с входными
Стартап Nym Technologies привлек $13 млн на развитие приватного интернета на блокчейне
Стартап Nym Technologies привлек $13 млн на развитие приватного
Статуэтки-обереги на любовь, деньги и счастье
Статуэтки-обереги на любовь, деньги и счастье
21Shares запустит ETP на основе Polygon, Avalanche и Algorand
21Shares запустит ETP на основе Polygon, Avalanche и Algorand

Еще по теме

Смак - Сергей Жигунов, рецепты (13.01.2018)
"Пошел за хлебом, и меня смыло": актер Жигунов попал в эпицентр наводнения в Крыму
Жигунов рассказал, почему не комментирует слухи о болезни Заворотнюк
Бывший возлюбленный Заворотнюк рассказал об успехе сериала с актрисой