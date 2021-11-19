Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером

Актер Сергей Жигунов подал в суд на Леонарда Блаватника. Съемками нового сериала для Первого канала «В парке Чаир» занималась кинокомпания «Амедиа продакшн» и продюсировал Сергей Жигунов. Актер утверждает, что он также является соавтором сценария нового проекта. Съемки 12-серийной картины с Антоном Хабаровым и Любовью Константиновой в главных ролях проходили в Москве и Суздале, где устанавливали декорации 40-х годов, в течение полугода. Теперь же есть риск, что телезрители так и не увидят работу. Сергей Жигунов подал в суд на компанию «Амедиа продакшн», владельцем которой является миллионер из списка «Форбс» Леонард Блаватник.Сергей Жигунов «Да, действительно, я подал исковое заявление по поводу авторских прав на сценарий сериала «В парке Чаир». Я являюсь соавтором этого проекта. В течение полутора лет руководил авторской группой и осуществлял продюсирование, у нас есть все доказательства этого, которые в ближайшее время будут предъявлены в суде», — цитирует Жигунова «СтарХит». Добавим, что первое заседание по делу состоялось 11 ноября, следующее назначено на девятое декабря.