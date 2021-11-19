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Сколько стоит медаль чемпиона России

Сколько стоит медаль чемпиона России

Тема: Постановления правительства


01:17  Автор: Марина Третьякова



Кубок победителей международных первенств по футболу, хоккею, гимнастике и другим видам спорта, которые проводят в России, может стоить 3500 рублей. А стоимость медалей для чемпионов России не может превышать 350 рублей. Такие лимиты установлены в приказе Минспорта о нормах расходов на проведение соревнований. Документ вступает в силу 19 ноября.

Нормативы установлены для всех ключевых этапов соревнований, от размещения спортсменов в гостиницах до их награждения. Например, проведение торжественных церемоний на всероссийских и международных спортивных мероприятиях не может стоить больше 15 миллионов рублей. А на сувениры для участников соревнований разрешается тратить до 600 рублей на один комплект.

Норма расходов на аренду стадионов и открытых площадок - до 25 тысяч рублей в час, а крытых манежей и залов — до 15 тысяч в час. На информационно-техническое обеспечение международных соревнований разрешено потратить полтора миллиона рублей, а всероссийских или межрегиональных — 500 тысяч.

Законы, вступающие в силу с 19 ноября


Главный спортивный судья всероссийской категории может претендовать на гонорар в 1270 рублей в день, а его юный коллега — на 380 рублей. Работа охранника или контролёра на соревновании оценена в 500 рублей в час.

Нормы расходов касаются проведения значимых событий, включённых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий. В этом плане расписан график первенств по самым разным видам спорта, от авиамодельного спорта до шашек, включая, конечно, хоккей, футбол и даже чир спорт и боулинг. 


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#спорт #деньги


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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