Слух: На TGA 2021 анонсируют World of Warcraft для Xbox и Playstation





В этом году на The Game Awards (TGA) 2021 будет не только награждение, но и много игровых анонсов. Ранее один из лидеров мероприятия Джефф Кейли обещал, что игроков ждет множество новых проектов и настоящие игры нового поколения.

Появились предположения, что Blizzard на TGA 2021 может представить версию World of Warcraft для игровых приставок Xbox и Playstation, которая получит название World of Warcraft: Complete Edition. Игроки на ResetEra обнаружили соответствующую информацию в коде сайта Xbox. Отметим, что изначально информация появилась на Reddit, но ее уже удалили. Ранее уже было не раз, когда игроки обнаруживали в коде страниц сайта Xbox различные сведения о готовящихся релизах.

Стоит отметить, что сейчас вокруг Blizzard разгорелся крупный скандал, из-за чего есть вероятность, что даже запланированные к показу на TGA 2021 проекты могут анонсировать позже.