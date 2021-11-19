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Слух: На TGA 2021 анонсируют World of Warcraft для Xbox и Playstation

Слух: На TGA 2021 анонсируют World of Warcraft для Xbox и Playstation


В этом году на The Game Awards (TGA) 2021 будет не только награждение, но и много игровых анонсов. Ранее один из лидеров мероприятия Джефф Кейли обещал, что игроков ждет множество новых проектов и настоящие игры нового поколения.

Появились предположения, что Blizzard на TGA 2021 может представить версию World of Warcraft для игровых приставок Xbox и Playstation, которая получит название World of Warcraft: Complete Edition. Игроки на ResetEra обнаружили соответствующую информацию в коде сайта Xbox. Отметим, что изначально информация появилась на Reddit, но ее уже удалили. Ранее уже было не раз, когда игроки обнаруживали в коде страниц сайта Xbox различные сведения о готовящихся релизах.

Стоит отметить, что сейчас вокруг Blizzard разгорелся крупный скандал, из-за чего есть вероятность, что даже запланированные к показу на TGA 2021 проекты могут анонсировать позже.

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По материалам: newxboxone

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