Snapshot Labs привлек $4 млн на развитие ДАО-решений

Стартап Snapshot Labs привлек $4 млн посевных инвестиций на развитие решений для децентрализованных автономных организаций (ДАО).

Snapshot Labs raises $4 million in seed funding to build DAO governance solutionshttps://t.co/SjKEDVlrQG — The Block (@TheBlock__) November 19, 2021

Раунд возглавил венчурный фонд 1kx, ориентированный на криптовалютные проекты на ранних стадиях развития. В нем также участвовали Coinbase Ventures, StarkWare, MetaCartel, Gnosis и Scalar Capital.

Разработчики направят средства на создание решений для децентрализованного управления и улучшение системы голосования на платформе.

До этого Snapshot Labs финансировался через сервис Gitcoin, некоторые средства на развитие выделили проекты MetaCartel DAO, ENS, Curve DAO и Balancer.



Ранее о полном переходе к децентрализованному автономной организации объявил DeFi-проект 1inch.



