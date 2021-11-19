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Snapshot Labs привлек $4 млн на развитие ДАО-решений

Snapshot Labs привлек $4 млн на развитие ДАО-решений


Стартап Snapshot Labs привлек $4 млн посевных инвестиций на развитие решений для децентрализованных автономных организаций (ДАО).



Раунд возглавил венчурный фонд 1kx, ориентированный на криптовалютные проекты на ранних стадиях развития. В нем также участвовали Coinbase Ventures, StarkWare, MetaCartel, Gnosis и Scalar Capital. 


Разработчики направят средства на создание решений для децентрализованного управления и улучшение системы голосования на платформе. 


До этого Snapshot Labs финансировался через сервис Gitcoin, некоторые средства на развитие выделили проекты MetaCartel DAO, ENS, Curve DAO и Balancer.

Ранее о полном переходе к децентрализованному автономной организации объявил DeFi-проект 1inch.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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